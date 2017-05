Anton Hansen Tammsaare Muuseumis Vargamäel on käsil peahoone renoveerimine, milleks kultuuriministeerium eraldas 51 000 eurot. Maja välisvoodrit lahti võttes selgus, et hoone on nii kehvas seisus, et välja tuli vahetada ka osa seinapalke. Ehitustööd lõpevad jaanipäevaks ja need muuseumi igapäevatööd ei sega. Olev Kenk