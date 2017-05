Toom, Ivanova ja Loone Ratasele: Keskerakond ei kuulu sulle

"Ära unusta, et Sina kuulud Keskerakonda, mitte Keskerakond ei kuulu sulle. Meil on erakonna liikmetena täpselt samasugune sõnavabadus ja õigus oma arvamusele kui Sinul," seisis pöördumises.

"Meie jaoks on 9. mai päev, millal tähistatakse inimajaloo kõige verisema ja traagilisema konflikti lõppu. 9. mai 1945 oli esimene rahupäev pärast natsi-Saksamaa kapituleerumist. See on päev, kus üks ebainimlik režiim leidis oma lõpu, kus miljonid pered tähistasid sõja lõppu ning said hakata leinama oma lähedasi. 9. mail kümned tuhanded eestimaalased, ka sinu erakonnakaaslased annavad au oma esivanematele, kes saavutasid selle võidu oma elu hinnaga. Palun, ärme mine hauale loengut pidama," jätkasid keskerakondlased.

"Eestlastel ja venelastel on olnud erinev ajalootee. Kuid need erinevad teed tõid meid siia, kus me täna oleme - Eesti Vabariiki, mis sai meie ühiseks koduks, kus on mõtet üksteist austada ja mõista. Ja meie peaministri roll on meid kokku tuua, mitte pooli valida," kirjutasid nad.

"Seda vana sõda ei ole tarvis edasi pidada. Täna on Eesti valitsuse ees palju suuremad ülesanded: tagada heaolu kõigile Eesti elanikele, tagada riik, kus igast rahvusest inimesed tunnevad ennast kodus ja kaitstud. Demokraatlik riik, kus on meediavabadus ja pole teemasid, millest võib kõnelda ainult ühtemoodi," kirjutasid erakonna liikmed.

Avalik pöördumine Ratasele oli saadetud nii eesti kui ka vene keeles.