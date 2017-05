Kõlvart: igal rahval on õigus säilitada oma ajaloomälu

Tallinna abilinnapea ja Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvart leiab, et poliitikutel ei tasuks korraldada lahinguid ajalooteemadel, sest igal rahval on õigus säilitada oma ajaloomälu.

"Me peame nõustuma sellega, et venelastel ja eestlastel oli paljuski erinev ajalootee. 9. mai on miljonitele inimestele, sealhulgas venekeelsetele inimestele, kes elavad Eestis, väga tähtis päev. Ka minule, sest see päev tähendab eelkõige ühe kõige traagilisema konflikti lõppu. Sellega tähistatakse Natsi-Saksamaa kapituleerumist," rääkis Kõlvart intervjuus ERR-i raadiouudistele.

Selle kõrval tuleb Kõlvarti sõnul aru saada, et koos Teise maailmasõja lõpuga ei tulnud Eestile tagasi iseseisvust. "See oli ka inimestele väga suur tragöödia ja seda tuleb austada."

Kõlvarti hinnangul oleks õige leppida kokku, et meil võib olla erinev ajaloomälu ja igal rahval on õigus säilitada seda ajaloomälu.

"Meil ei ole vaja otsida seda, mis meid lahutab ajaloos, vaid mõelda selle peale, mis meid tulevikus ühendab," märkis ta.