Pärnu ootab hulka tšarterlende, Kuressaare numbrid on pigem tagasihoidlikud

Kuressaare lennujaam on erinevalt Pärnust juba praegu valmis tšarterlende vastu võtma, kuid senised reisijatenumbrid on jäänud pigem tagasihoidlikuks.

Kuressaare Grand Rose Spa müügijuht Mario Sau ütles ERR-ile, et tšarterlendude mõju on tunda eeskätt konkreetsete suvekuude arvestuses, sest aastaringselt pole tšarterlennud käima läinud.

"Kuna tšarterlennud toimuvad ainult mõned korrad aastas ja on hooajalised, siis kogu aasta mõistes jäävad mahud tagasihoidlikuks," kinnitas Sau.

"Mahud on väiksemaid kui aastaid tagasi, kuid tšarterlennud pole siiski täiesti ära kadunud," ütles ta ning kinnitas, et abi on neist kindlasti.

Kuressaare lennujaama tehti mullu 45 tšarterlendu. Lennujaama käitab riigifirma Tallinna Lennujaam, mis kinnitas, et kõik 45 ei pruugi tegelikult olla tšarterlennud, sest statistikat koostades on raske vahet teha, kas lennu korraldas reisibüroo või otsustas sõpruskond ise eralennu ette võtta.

Andmeid selle kohta, kui palju reisijaid nende 45 lennuga Kuressaarde saabus, Tallinna Lennujaamal polnud.

Pärnusse oodatakse kuni 30 000 reisijat

Valitsus otsustas neljapäeval anda Pärnu lennujaamale 20 miljonit eurot Pärnu lennujaama renoveerimiseks. See võimaldaks üle mitme aasta Pärnu lennujaamas taas vastu võtta tšarterlende.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius loodab, et aastaringselt töötav lennujaam kasvatab reisijate arvu järsult.

"2012. aastani toimunud tellimuslendudega toodi suve jooksul siia umbes 3500 inimest. Kui lennujaam töötaks aasta ringi, hakkaksid näitajad kasvama ja prognooside kohaselt võiks lennukiga Pärnusse tulla juba 20 000-30 000 inimest," ütles Kosenkranius Pärnu Postimehele.

Tema sõnutsi on ettevõtja Peter Hunt on varem märkinud, et 8000-10 000 golfituristi suvepealinna tuua poleks lennuühenduse korral utoopia.

See tähendaks, et Pärnu lennujaam jõuaks reisijate arvu poolest lähedale Tartu lennujaamale. Möödunud aastal teenindas Tartu lennujaam 29 600 reisijat. Kuressaare lennujaamast käis läbi 13 300 reisijat ning Pärnust 1200 reisijat.

Kivimägi: liinilende Pärnusse ei tule

Reformierakonna parlamendisaadik ja Pärnu ekslinnapea Toomas Kivimägi hindab valitsuse otsust heaks ning peab samuti realistikuks, et nelja-viie aastaga kerkib Pärnu lennujaama reisijate arv 20 000-30 000 inimeseni.

"Kui reisijate arv jääb 10 000 peale, on see ebaõnnestumine," lisas Kivimägi. Tema sõnul on Pärnu väljavaated turistide ja tšarterlendude meelitamisel paremad kui Kuressaarel.

Samas toonitas Kivimägi, et liinilende pole põhjust Pärnusse oodata, ning seda tuleks arvestada ka lennujaama rahastamisel.

Kuna lennujaam ei suuda tegutseda ilma jooksva kahjumita, peavad riik ja linn leppima kokku kulude katmises. Kivimägi ei pea aga arukaks süsteemi, kus suure osa jooksvatest kuludest katab linn, kuid ettevõtted ise paiguta lennujaama raha. Tema sõnul võiks sõlmida tsiviilõiguslikud kokkulepped kasusaajatega ehk kohalike hotellide ja turismiettevõtjatega, et ka nemad katavad osa kuludest.

"Tegelikkuses pärnakad üksikuna võttes sellest mingit erilist kasu ei saa, aga maakond ja linn tervikuna võidavad seeläbi selle, et tuleb rohkem turiste," selgitas Kivimägi.

Valitsus otsustas eile, kuhu läheb taristuinvesteeringuteks eraldatav lisaraha - kolme aasta peale 135 miljonit eurot ehk aastas 45 miljonit eurot.

Investeeringud keskenduvad Tallinna-Tartu, Tallinna-Pärnu ja Tallinna-Narva ühenduste parandamisele. Ligi kolmandiku investeeringurahast ehk 44 miljonit paigutab valitsus Tallinn-Pärnu maantee ehitusse.

32 miljonit läheb Tallinna-Tartu ning Tapa-Narva raudteel kiiruse tõstmiseks.

20 miljonit saab Pärnu lennujaam, lisaks saab miljon eurot Kärdla lennujaam.

15 miljonit eurot suunab valutsus Tallinna-Narva maantee Aaspere-Haljala lõigu neljarajaliseks ehitamiseks. Transiitteede programm saab samuti 15 miljonit eurot ning Haapsalu raudtee kaheksa miljonit eurot.