Rohelised tulevad Tallinnas valimistel välja oma nimekirjaga

Praegu pole teada, kes valimisnimekirja kuuluma hakkavad, seda täpsustatakse 23. mail erakonna volikogu koosolekul, selgitas Izmailova.

Roheliste uue juhi sõnul peab erakond end pädevaks riigi teaduspõhises juhtimises ja juhtimise planeerimises ning toob näiteks Rail Balticu. "Kui teised erakonnad tegelevad uskumistega, näiteks nad usuvad, et Rail Balticust võib olla kasu, siis Eestimaa Rohelised, toetudes teadusele, võivad täna öelda, et sellisel kujul Rail Baltic ei too Eestile kasu,” ütles Izmailova.

Ühtlasi on ta kriitline majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi jagatud andmete suhtes. "See on täiesti läbipaistmatu projekt. Me ei tea, kes seda veab. Me ei tea, missugune on lähteülesanne. Ja sellisel kujul on Rail Balticust Eestile rohkem kahju kui kasu,” ütles Izmailova.

Rail Baltic pole aga ainus teema, millega Rohelised kohalikel omavalitsustel toetuvad. Üheks neist on kodanikupalga Eestisse toomine.

"Me oleme seisukohal, et inimestel peab olema mingisugune turvavõrk, kust allapoole inimesed ei saa kukkuda,” räägib Izmailova. "Kodanikupalk, meie mõistes, peaks asendama sotsiaalabisüsteemi, mis on praegu väga bürokraatlik ja halduskoormus on suur.”

Izmailova hinnangul ei peaks kodanikupalgaks raha kuskilt kunstlikult juurde tooma, küll aga tuleks vaadata, kas kusagilt saaks kokku hoida. "Meil on Eestis kokkuhoiu kohti küll. Üks kokkuhoiu koht on põlevkivi subsideerimine, millele me kulutame praegu aastas ligi 60 miljonit eurot,” selgitas roheliste partei liider.

Kuigi praegu ei saa veel Izmailova sõnul rääkida täpsemalt sellest, missugune kodanikupalk hakkab Eesti välja nägema, siis on roheliste plaan Tallinnas rakendada pilootprojekt, mis näitaks edukust.

Rohelised tegelevad pidevalt ka metsa küsimustega. Ühe suure probleemina näeb erakond plaanitavat puidu rafineerimistehast.

"Kuigi see projekt on üsna algusjärgus, siis me näeme, et surve Eesti metsade raiumisele on aina kasvamas, ja see kindlasti puudutab kõiki omavalitsusi.” Erakonnaga mitte seotud inimesed helistavad Izmailova sõnul iga päev ja ütlevad, et nad on mures, sest nad näevad, mis toimub nende linnas ja linnade ümber ning on tunnistajaks sellele, kui kiiresti metsad kaovad.

Izmailova sõnul on sarnased probleemid ka Auvere elektrijaamaga, mis hakkab plaanide kohaselt kasutama samas koguses puitu kui puidu rafineerimisetehas.