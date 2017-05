Fotod: NATO asepeasekretär külastas õppust Kevadtorm

Gottemoelleri sõnul on liitlaste lahingugrupi osalemine õppusel Kevadtorm osa sellest heidutusest, mida NATO liitlased vajavad.

"NATO tegevus on proportsionaalne, kaitsev ja täielikus kooskõlas rahvusvahelise õigusega," ütles Gottemoeller ja lisas, et see on viis, kuidas NATO tegutseb täna ja ka edaspidi.

Tapal paiknevasse liitlaste lahingugruppi kuulub kokku ligi 1200 liitlassõdurit. Ühendkuningriik panustab rohkem kui 800 kaitseväelasega ning erineva lahingutehnikaga.

Prantsusmaa panustab üksusesse enam kui 300 kaitseväelasega ja erineva lahingutehnikaga. Prantslased teenivad Tapal aasta lõpuni, andes seejärel vastutuse üle taanlastele, kes saadavad Eestisse paarsada kaitseväelast koos lahingutehnikaga.

Kevadtormil osaleb ligi 9000 kaitseväelast, reservväelast ja kaitseliitlast ning liitlas- ja partnersõdurit. Lisaks eestlastele ja Tapal paiknevatele brittidele, prantslastele, taanlastele ja ameeriklastele osalevad Kevadtormil kaitseväelased Kanadast, Saksamaalt, Hollandist, Poolast, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust,

Ukrainast ja Gruusiast. Taevas võib näha USA, Poola, Belgia ja Hispaania lennuvahendeid.

Kevadtormil on tegevuses ka erinev Eesti ja liitlaste lahingutehnika. Näiteks tankid M1A2 Abrams, Challenger 2, Leclerc ja Leopard 2. Samuti Scoutspataljoni kasutuses olevad jalaväe lahingumasinad CV9035, brittide Warrior, ameeriklaste Bradley, prantslaste VBCI ja sakslaste Marder.