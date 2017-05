Kinnisvarafirmade hinnangul on üüriturg jahtumas

Kinnisvarafirmade hinnangul on üüriturul tekkinud hinnasurve ning pole välistatud, et mõnede korterite hinnad hakkavad isegi langema.

Kinnisvarafirmade liit viis hiljuti liikmete seas läbi küsitluse, mis näitas, et enamik kinnisvaraettevõtteid näeb praegu turul survet üürihindade alanemiseks.

Kinnisvarabüroo Uus Maa analüütik Risto Vähi kinnitas ERR-ile, et jagab seda arvamust. "Pakkumiste hulk on pidevalt kasvanud ning paljud, kes võiksid olla üürikliendid, on omale hoopis kodu ostnud," ütles ta.

"Hinnalangust ma kohe kuulutama ei hakkaks. Kõigepealt toimub siiski rahunemine ja kui keegi peab hinda langetama, siis pigem see, kes optimistlikus meeleolus oma üürihinnaootused liialt kõrgeks ajas. Kui on aga kvaliteetne korter turuhinnaga, siis sellele pigem on veel huvilisi olemas," märkis Vähi.

Hinnalangus võib tema sõnul oodata pigem kehvema kvaliteedi ja kõrgete kommunaalkuludega kortereid.

"Nagu oma kodu ostmise puhul, nii on ka üüriturul näha ikkagi valiku suurenemist ning alati ei pea see käima enam nii, et kallis on hea ja odav on halb. Konkurentsi kasvades saab ka hea korter olla taskukohasema hinnaga."

Vähi kinnitas, et Tallinna puhul võib survest rääkida põhimõtteliselt kogu linna lõikes, sest uusarendusi tuleb kõikjale. "Kuna [Tallinnas] on liikumisvõimalused head, siis võib inimene valida ka teise linnaosa, kui leiab seal endale parema pakkumise," lisas ta.

"Mujal Eestis võib seda survet võtta kahepidiselt. Üks asi on tõmbekeskus, kuhu ikka liigutakse. Kui seal uusarendused üüriturule suunduvad ning tekitatakse kasvavat konkurentsi, on olukord võrreldav Tallinnaga, kus hea kliendi nimel tuleb hinna või lisaväärtustega atraktiivne olla," ütles Vähi.

"Teisalt on meil palju linnu-asulaid, kust toimub väljaränne ning hinnasurve üha kasvab. Seal polegi enam küsimus, kas ja milline on üürihind, vaid pigem, milliste kommunaalkulude eest korter üürile antakse. Et keegi üldse maksaks arved ja hoiaks maja elus."

Turg on loium, kuid see võib olla hooajaline

Kinnisvarafirma 1Partner elamispindade grupi juht Mihkel Oiderma ütles, et üürikorterite turul on tõepoolest näha kerget hinnasurvet. Põhjused on seotud ülimadalate laenuintressidega.

Oiderma märkis, et juba aasta-kaks on tekkinud juurde erainvestoreid, kes on ostnud uutes majandes kortereid. Tema hinnangul võib keskmisest uusarendusest minna investoritele 15-25 protsenti korteritest, mõned neist loodavad kinnisvara kallimalt edasi müüa, kuid mõned rendivad välja.

Samuti on tema sõnul paljud kinnisvaraomanikud otsustanud uue laenu võtta ja veel ühe korteri osta, jättes alles ka vana.

Samas toonitas Oiderma, et põhjalikke järeldusi üürituru olukorra osas praegu teha ei saa, sest praegune hinnasurve võib olla kokku langenud üürituru normaalse perioodilisusega.

Nimelt on kevad olnud tema sõnul üüriturul traditsiooniliselt vaiksem aeg ning sügis võib tuua turule elavnemise, sest tudengid hakkavad otsima kortereid ning ka paljud töökohavahetused toimuvad pärast suve.

"Hetkel ma ei tahaks seetõttu prognoosinumbreid välja öelda. Ootame ära sügise," ütles Oiderma.