Trump hoiatas endist FBI juhti lekitamise eest

"James Comeyl oleks parem loota, et meie jutuajamisi ei ole salvestatud, enne kui ta hakkab ajakirjandusele lekitama," kirjutas Trump ühes hommikustest säutsudest Twitteris, kus ta ründas kriitikuid ja ajakirjandust nende reaktsiooni pärast Comey tagandamisele.

Trump avalikustas, et oli enne vallandamist endiselt FBI direktorilt kolm korda küsinud, kas ta on seoses juurdlusega Venemaa sekkumise osas valimisprotsessi uurimise all.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!