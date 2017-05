Mogherini: EL-i suurim väljakutse on enesekindluse puudus

Federica Mogherini sõnul on Euroopa Liidu ja Donald Trumpi juhitava USA läbisaamine hea ning ka suhetes Venemaaga leidub valdkondi, kus ollakse ühisel meelel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sanktsioonid Moskvale ei lange aga enne, kui on lõpetatud Krimmi annekteerimine.

Suurim väljakutse Euroopa Liidule on Mogherini hinnangul kahtlemine iseendas.

"Võib-olla see, et eurooplased keskenduvad liiga palju väljakutsetele. Me näeme Euroopat pidevalt kriisisolevana, kuid väljastpoolt, meie välispartnerite silme läbi nähtuna on Euroopa Liit suurim regionaalne integratsiooniprogramm, mida ajalugu on iial näinud, on kõige dünaamilisema majandusega paik maailmas, kus on kõrgeim kaitse õigustele ja mis on usaldusväärne partner. Meil on sisemisi väljakutseid, kuid suurim neist on võib-olla enesekindluse puudus," rääkis Mogherini.

Mogherini: EL-i ühine välispoliitika on vajalikum kui kunagi varem

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini ütles Lennart Meri konverentsi avasõnavõtus, et ühenduse ühine välispoliitika on vajalikum kui kunagi varem.

Mogherini ütles Lennart Meri konverentsi avasõnavõtus, et ei saa olla EL-i liikmesriikide välispoliitikat ilma bloki ühtse välispoliitikata.

Tema sõnul on EL-is liikmesriigid, kes on väiksed ja need, kes pole veel aru saanud, et nad on väiksed.

"Me suhestume maailmaga, kus tegutsevad kontinendisuurused võimud. Mõju avaldamiseks on vaja suurust ja kaalu," lausus Itaalia eksvälisminister.

EL on tema sõnul palju rohkem kui selle kodanikud sageli mõistavad. "Me oleme maailma suurim turg ja suuruselt teine majandus ka ilma Suurbritanniata."

"Me oleme paljude riikide jaoks tähtsaim kaubanduspartner. Me oleme suurim jõud ÜRO-s. Me kahjustame end, kui alatähtsustame oma rolli," sõnas Mogherini.

Tema sõnul on EL viimase aasta jooksul hoogustanud kaitsekoostööd seninägematul moel ja see ei ole tingitud mitte Suurbritannia lahkumisest, vaid mõistmisest, et EL ei saa endale enam lubada olemasolevate võimete ja ressursside kasutamata jätmist.

Mogherini: praegu on tähtis saavutada Minski protsessiga tulemusi

Praegu on tähtis tagada, et Ukraina konflikti reguleerimise Minski protsess annaks mingeid tulemusi, mitte mõelda selle formaadi muutmise üle, ütles Mogherini reedel Tallinnas.

"Me peame jätkama prantslaste ja sakslaste toetamist selle formaadis, aitama meie Ukraina sõpru ja tagama, et nemad teeksid oma osa. Samuti peame survestama Venemaad," ütles ta.

Ta rõhutas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) rolli tähtsust Ukrainas ja EL-i toetust sellele.

Mogherini sõnul panustas Venemaa sellele, et Ukraina riik kukub sõja survel seesmiselt kokku. "Seda ei ole juhtunud ja me aitame kaasa positiivsetele protsessidele Ukrainas," lausus välispoliitikajuht.