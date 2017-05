Federica Mogherini sõnul on Euroopa Liidu ja Donald Trumpi juhitava USA läbisaamine hea ning ka suhetes Venemaaga leidub valdkondi, kus ollakse ühisel meelel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sanktsioonid Moskvale ei lange aga enne, kui on lõpetatud Krimmi annekteerimine.

Suurim väljakutse Euroopa Liidule on Mogherini hinnangul kahtlemine iseendas.

"Võib-olla see, et eurooplased keskenduvad liiga palju väljakutsetele. Me näeme Euroopat pidevalt kriisisolevana, kuid väljastpoolt, meie välispartnerite silme läbi nähtuna on Euroopa Liit suurim regionaalne integratsiooniprogramm, mida ajalugu on iial näinud, on kõige dünaamilisema majandusega paik maailmas, kus on kõrgeim kaitse õigustele ja mis on usaldusväärne partner. Meil on sisemisi väljakutseid, kuid suurim neist on võib-olla enesekindluse puudus," rääkis Mogherini.