Suurbritannia haiglaid tabas ulatuslik küberrünnak

Teadete kohaselt ei toimi telefoni- ja andmesüsteemid paljudes raviasutustes, mis on sundinud mõningaid neist suunama kiirabisid teistesse kliinikutesse.

Inimesi kutsutakse üles oma arstidega mitte ühendust võtma.

Briti riiklik küberjulgeoleku keskus aitab uurida rünnet, mille toimepanemisel kasutatakse lunavara Wanna Decryptor.

Tõendeid ründajate ligipääsust patsientide andmetele ei ole, teatas Briti tervishoiuteenistus.

"Praegu ei ole meil tõendeid ligipääsust patsientide andmetele," on öeldud tervishoiuteenistuse avalduses. "Rünnak ei ole eraldi suunatud NHS-i vastu ja mõjutab organisatsioone erinevates sektorites."

Paljud tervshoiu sihtasutused, millest igaüks vastutab mitme haigla eest, on teatanud probleemidest oma arvutisüsteemides.

"Me oleme teadlikud suurest rünnakust IT turvasüsteemidele. Kõik IT süsteemid on ajutiselt suletud," kirjutas Twitteris Derbyshire Community Health Services.

Guardian: Briti haiglaid tabanud küberründe taga ei ole võõrriigid

Briti võimude hinnangul on reedel haiglaid tabanud küberrünnak kurjategijate, mitte võõrriikide kätetöö, kirjutas ajaleht Guardian.

Paljud Briti haiglad on olnud sunnitud suunama patsiente ja kiirabisid teistesse raviasutustesse pärast seda, kui ulatuslik küberrünak nende arvutisüsteemid halvas. Haiglad on pidanud kasutusele võtma pliiatsid ja paberid, sest telefoni- ja andmeside ei toimi korralikult.