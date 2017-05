RMK viib raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse puuistikuid kopteriga

Reedel lõppesid Virumaal neli päeva kestnud kopterilennud, kus istutuspaikadesse viidi ligi 90 taimedega täidetud 200-kilogrammist kotti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Istikud transporditi kaheksa kuni viieteistkümne kilomeetri kaugusel asuvatele lankidele. Enamik kopterilende tehti Ida- ja Lääne-Virumaal, kuid osa taimi viidi ka Jõgevamaale.

"Kindlasti see teeb istutajate elu kergemaks, säästab ka maastikku, sest ATV-dega ja suurte autodega pole ligipääs lihtsalt osale lankidest lihtsalt võimalik ning see on kiireim võimalus lankidele istikuid viia," selgitas OÜ AeroCopter turvajuht Raiko Kauniste.

"Eks ta üks paras keeruline lend on tegelikult. All on 25-meetrine liin, aga tihtipeale on seemnepuud, mis langi peale jäetakse, kõrgemad ja siis tuleb lennata puude vahel. Labad puudest väga kaugel ei ole ja saba tuleb sättida puude vahele. Muidugi tuleb kott vaikselt maha panna, lõhkuda ju midagi ei tohi. Ega ta igapäevane lend ei ole - lõbustusparki pole pärast vaja minna," rääkis kopteripiloot Rain Jõeveer.