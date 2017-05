Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) aseesimees Siim Kiisler ütles, et üks põhjus, miks IRL-i reiting on langenud allapoole valimiskünnist, on uute konkurentide tekkimine.

Vastates "Ringvaate" küsimusele, miks IRL-i reiting on langenud 4 protsendi juurde, vastas Kiisler, et kui seda teaks, oleks ka midagi tehtud, et see nii madalale ei kukuks.

"Aga kindlasti on üks põhjus see, et just selle maailmavaate osas, kus meie oleme alati tegutsenud, on tekkinud uued konkurendid ja uued on tihtipeale inimeste jaoks huvitavamd. Ja kui ma olen mõelnud sellele, siis võib-olla me oleme uutega võrreldes natuke liiga tõsiselt oma Eesti asja ajanud, alati oleme põhjendanud kõike läbi selle, kuidas on Eestile vaja ja peab," rääkis Kiisler.

Laupäeval valib IRL endale uue esimehe. Kiisler arvab, et tulemus Helir-Valdor Seederi ja Kaia Iva vahel tuleb tasavägine.

Kiisler ei soovinud saates öelda, kelle poolt tema hääletab. "Mina olen olnud see inimene, kes astus väga tugevalt välja selle eest, et see suurkogu nüüd toimuks. Ma läksin sellesse konflikti tugevalt sisse ja ma ei taha olla nüüd see polariseerija. Ma arvan, et ükskõik kumb valitakse, me saame hea esimehe ja tuleb teda toetada," rääkis ta.

"Mina ütlesin kõige selgemini välja, et peame tegema uued esimehe valimised. Sellepärast olen hoidunud ka väljaütlemistest ühe või teise kandidaadi osas," lisas ta.

Saatejuht küsis Kiislerilt ka selle kohta, kas IRL võib valimiste järel minna valitsusse Reformierakonna ja EKRE või Reformierakonna ja Vabaerakonnaga.

"Me kindlasti ei tõmble. Ka seda valitsust on vähe aega olnud. Me pole kunagi olnud lõhkujad. Oleme teinud oma valikud, pidanud neist kinni, hoidnud neid. Muidugi, kui reiting on madal, hakatakse igasuguseid mõtteid mõtlema, aga reaalsus on see, et me oleme alati hoidnud seda, mida oleme otsustanud, oleme läinud selles mõttes edasi," vastas Kiisler.

Ta tunnistas, et ametlikult pole keegi ettepanekut valitsuse moodustamiseks teinud.

"Me omakeskis pole neid asju näiteks juhatuse koosolekul arutanud. /.../ Ametlikult pole keegi (ettepanekut - toim.) teinud. Inimesed omavahel räägivad igasuguseid asju, aga minuga pole otse keegi rääkima tulnud," ütles ta.