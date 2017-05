Uued röntgenid aitavad vähendada salakaubavedu ja kiirendada piiriületust

Praegu töötab Koidulas Eesti ainus raudteeröntgen. Just tänu sellele sai toll läinud aasta detsmebris jälile lähiajaloo suurimale, viie miljoni salasigareti smugeldamisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegelikult röntgen on kõige tõhusam kontrollivahend ja peale seda hanget, mis nüüd tõesti Eesti riigi poolt tehti, saavad Eesti riigi piiripunktid kaetud kõik röntgenitega. Võiks öelda, et salakaubavedajatel läheb väga-väga palju raskemaks," rääkis MTA lõuna tollipunktijuhataja Toomas Huik.

Kui hetkel on Eestis lisaks Koidulale ka liikuvad röntgenid Luhamaal ja Narvas, siis riigi planeeritud 12 miljoni suurune investeering muudab seda pilti oluliselt. Koidula ja Luhamaa piiripunktidesse ning Narva raudteele tulevad statsionaarsed, Narva piiripunkti ja Läti piirile aga liikuvad röntgenid - kokku viis uut läbivalgustusseadet.

"Selle aasta lõpus, kui me saame kõik uued röntgenid ja rakendame teistes kohtades ka vanad, siis mina võin öelda, et Eesti piiripunktid on Euroopa Liidu ühed kõige paremini kaitstud piiripunktid salakauba eest," kinnitas MTA tolliosakonna juhataja asetäitja, piirikontrolli valdkonnajuht Ants Kutti.

Tänu uutele röntgenitele kiireneb edaspidi ka piiriületus.

"Nüüd me ei pea enam minema käsitsi kottide kallale, vaid me saame juba läbi röntgenpildi analüüsi üldvaate sellest autost, et kas seal on midagi keelatut või mitte. Sellega läheb piiriületus kiiremaks ja ka mugavamaks, tavapiiriületaja võidab," selgitas Huik.

Samuti hakatakse uusi röntgeneid kasutama Eesti siseturvalisuse tagamisel. "Eestil on ees Euroopa Liidu eesistumine ja väga palju väliskülalisi saabub Eestisse, tuleb konverentse, nii et me oma röntgenitega pakume ka n-ö turvaalade kontrolli," rääkis Kutti.

Nii Koidulas kui ka Luhamaal käivad hetkel ehitus- ja ettevalmistustööd röntgenite saabumiseks. Narvas on aga juba uus liikuv röntgen kohal ning hetkel käivad selle testimised. Vanad röntgenid jäävad aga edaspidi Sillamäe, Muuga ja Paldiski sadamate käsutusse.

Idapiiri maanteedel ja raudteedel asuvates piiripunktides on salakaubavedu viimastel aastatel vähenenud, selgub MTA statistikast. Narvas on tänavu esimese nelja kuuga jäänud vahele üle 200 rikkuja. Kaks aastat tagasi oli vahelejäänuid aga rohkem kui 350. Kõiki neid karistati väärteo korras, kriminaalkuritegusid polnud üldse.

Kui kõige rohkem salakaupa veetakse üle Narvas, siis kõige keerulisemad juhtumid on Luhamaa piiripunktis. 2015. aastal tabati nelja kuuga seal üle saja inimese väärteolt, kuid kümnel juhul oli tegu kriminaalkuriteoga. Samas on nii väärtegude kui ka kriminaalkuritegude arv olnud ka Luhamaa piiripunktis languses.

Koidula piiripunktis on salakaubanduse numbrid kõige väiksemad.