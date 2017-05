Politoloog: IRL pole Isamaa ja Res Publica ühinemise järel ühtsust leidnud

Tartu Ülikooli politoloog Alar Kilp ütles "Aktuaalsele kaamerale", et IRL-i iseloomustab praegu ebaselgus. Avatud rahvuslus, mille eest IRL ütleb end seisvat, on tema sõnul mingil määral omane kõikidele erakondadele, ja selgeid, märgilisi sõnumeid IRL-il ei ole.

"Tulla välja rahvusluse, konservatismi või ka riigipoolsete toetuste teemadel millegi väga selge ja eristuvaga on praegu raske, sest IRL-i põhinišid on täidetud teiste poolt," selgitas Kilp.

Suhtekorraldaja Andreas Kaju ütles, et need teemad, mis välja käiakse peavad olema ühiskonna jaoks tähtsad ning erakonnas peavad olema ka poliitikud, kes on nende teemadega tuttavad.

"Sul peavad olema usutavad teemad, mille osas sa oled ühiskonnas arvamusliider. Need teemad peavad olema ühiskonnas ka olulised ja sul peavad olema poliitikud, kes on nendel teemadel usutavad. Kõigi kolmega on neil täna probleeme," tõdes Kaju.

Poliitikutest rääkides meenutas Alar Kilp, et Isamaaliidu ja Res Publica ühinemisest on möödas palju aastaid, kuid ühtset meeskonda pole.

"Endiselt räägime poistebändist, endiselt räägime kampsunitest ja endiselt on uuele juhile väljakutse see, et tekiks ühtne identiteet ja ühtne tiim," sõnas Kilp.

IRL-i uus juht peab otsustama ka küsimuse, kas lahkuda koalitsioonist või teha ennast võimuliidus kuuldavamaks. Kaju sõnul on IRL-i jaoks olnud tähtsad sellised teemad nagu julgeolek, haridus, keel, kodakondsus, majandus. Praegu on aga tema hinnangul valijal raske aru saada, milline on IRL-i seiskoht valitsuses, mille juhtpartei on Keskerakond.

"Mõneti ikkagi sõltub kõik sellest, kuidas Jüri Ratas suudab oma erakonda tüürida ja mis asja Keskerakond tahab valituses ajada. Ei ole mõeldav, et IRL suudab väga mõjutada oma madala toetusega seda suunda, mis Keskerakond endale on võtnud," rääkis Kaju.

Alar Kilp peab koalitsioonis jätkamist või lahkumist erakonna taktika küsimuseks. Tähtsam on tema hinnangul erakonna jaoks oma näo leidmine.