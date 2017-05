Suri Soome endine president Mauno Koivisto

Tütar teatas juba varem päeval telekanalile MTV, et Koivisto on viidud hooldushaigla hospiitsosakonda ja tema seisund on raske.

Alzheimerit põdev Koivisto viidi hooldushaiglasse selle aasta märtsis.

Koivisto oli aastail 1982-1994 kaks ametiaega Soome president. Enne seda töötas ta muu hulgas peaministrina ja Soome Panga juhina.