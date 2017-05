Ida-Viru vallad andsid valitsusele üksmeelse korvi

Nii nagu Tudulinna, andsid ka Alajõe, Mäetaguse ja Iisaku volikogu üksmeelse “ei” valitsuse plaanile. Kõik neli volikogu lisasid otsusele ka ühesuguse põhjaliku 16-leheküljelise põhjenduse, milles jõutakse järeldusele, et ükski sundliitmise eeldustest ei ole täidetud, kirjutas Põhjarannik.

Muu hulgas märgitakse, et valitsuse 15. veebruari ettepaneku seletuskirjas puuduvad igasugused põhjendused, miks oleks kaheksa omavalitsuse liitmine ajalooliselt põhjendatud ning mil moel oleks sundliitmisel positiivne mõju nende omavalitsuste elanike elutingimustele.

Samuti tuuakse esile, et 98 protsenti rahvahääletustel osalenud praegustest Alajõe, Iisaku, Tudulinna ja Mäetaguse valla elanikest oli hiidvalla loomise vastu. “Kaheksa valla sundühendamine üheks vallaks on selgelt rahva tahte vastu minek, mis suurendab ohtu, et elanikud lahkuvad piirkonnast, kuna kogukondade otsusega ei arvestata. Seega saab ühinemisel olla demograafilisele olukorrale vaid negatiivne mõju,” on kirjas vastuses valitsuse ettepanekule.

Samas tõdetakse, et valitsuse plaani teostumisel kannatab suure tõenäosusega teenuste osutamise ja juhtimise kvaliteet väga suurte vahemaade tõttu.