Ossinovski: juhatuse liikmetele hüvitise tagamiseks alustatakse tööd kohe

Sotsiaalministeerium ja riigikogu sotsiaalkomisjon hakkavad kohe ette valmistama muudatusi, et töötuskindlustushüvitist saaksid ka äriühingu juhatuse liikmed, ütles töö- ja tervishoiuminister Jevgeni Ossinovski pärast riigikohtu otsust, et praegune olukord on põhiseadusega vastuolus.

Riigikohtu sel nädalal tehtud otsuse järgi on piirangud, mis jätavad äriühingu juhatuse liikmed töötuskindlustushüvitiseta, põhiseadusega vastuolus ja kehtetud. Riigikohtusse viis küsimuse õiguskantsler Ülle Madise.

Ossinovski, kes on kehtivat olukorda varemgi kritiseerinud, ütles ERRile, et tal on hea meel, et küsimus riigikohtust lõpliku hinnangu sai.

"Olen isiklikult olnud õiguskantsleriga sama meelt, et sissemakseid teinud isikutel peaks olema ka õigus töötuskindlustushüvitisele. Sellest tulenevalt on sotsiaalministeerium teinud aasta tagasi ettepaneku probleem ära lahendada, ent endine peaminister [Taavi] Rõivas ei nõustunud tollal Ülle Madisega, mistõttu jäid muudatused tegemata," lausus ta.

Ossinovki sõnul asub sotsiaalministeerium vastavalt riigikohtu otsusele koostöös riigikogu sotsiaalkomisjoniga kohe õigusruumi muudatusi ette valmistama.

"Kahtlemata on tegemist keerulise juriidilise küsimusega, mida näitab ka see, et riigikohtu kolleegiumi otsus ei olnud konsensuslik. Viiest riigikohtunikust kaks, sealhulgas ka riigikohtu esimees jäid eriarvamusele," tõi ta välja.

Alates 2014. aasta maist ei saa töötuna registreerida inimest, kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esitama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht, sõltumata sellest, kas ta saab töötasu või mitte.

Eelnõu välja töötanud Taavi Rõivase juhitud sotsiaalministeerium põhjendas 2014. aastal eelnõu menetledes juhatuse liikmete töötustaatusest ilmajätmist sellega, et ministeeriumi hinnangul on Eestis umbes tuhat inimest, kes äriühingu juhatuses olles töötasu ei saa ja on võtnud ennast töötuna arvele, kuid tegelikult võtavad nad oma tasu välja mingil muul moel, vältides sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse maksmist.

Olukorras, kus juhatuse liikmed said ennast töötuna arvele võtta ehk 2014. aasta alguses sai töötuskindlustushüvitist 1041 äriühingu juhti, mis moodustas kõikidest töötuskindlustushüvitise saajatest 10,9 protsenti, ja töötutoetust sai 424 äriühingu juhti, mis moodustas kõigist töötutoetuse saajatest 5,7 protsenti.