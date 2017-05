Madisele tundub, et ametnikud on hakanud otsustamist kartma

Vahel on õigus neil ärimeestel, kes kurdavad bürokraatia üle, sest teinekord ei ole ametnikel vastutusjulgust, et püüelda inimese probleemi lahendamise poole, ütleb õiguskantsler Ülle Madise.

"Tihtipeale kiputakse normi rakendama hästi jäigalt, hästi tagurlikult, hästi riskivabalt. See viibki ebaõiglaste tulemusteni. Vahel tundub, et ametnikud on hakanud otsustamist kartma," rääkis Madise intervjuus LP-le.

"See võis tekkida siis, kui hakati propageerima tulemusjuhtimist ja üritati iga hinnaga tulemust või tulemuse puudumist mõõta. Paljudes riigiteenistuse ja omavalitsusteenistuse valdkondades ei saa tulemust jupikaupa mõõta. Politsei parim tulemus on see, et kord on majas, ja maksuametil, et maksud on makstud. Ettekirjutuste või trahvide arv pole tulemus. Vana tõde: saad just seda, mida mõõdad," ütles õiguskantsler.