Iva: külg ees pole mõtet valitsuses olla

Iva ütles parteikaaslaste ees, et praegune valitsuskoalitsioon pole tema jaoks armastusabielu, vaid ratsionaalne otsus, mille erakond möödunud sügisel valitsuskriisis langetas.

"Selles koalitsioonis peab IRL-i poliitiline kurss olema tugevamalt esindatud kui seni. See eeldab erakonnalt sirgeselgsust, vajadusel jäikust. Ütlen teile, et ma ei kavatse olla mugavusesimees. Nii ei tohi IRL olla valitsuses ka mugavuspartner," lausus esimehekandidaat.

Iva tuletas meelde, et Jüri Ratase tõusmine Keskerakonna esimeheks lõi üldse võimaluse Keskerakonnaga koalitsiooni luuga, kuid savisaarlus pole täielikult tänase päevani kadunud.

"Avaldused 9. maist kui rahu saabumisest on Eesti taasokupeerimise pisendamine. Ma ei kavatse sellist mõtteviisi valitsuskoalitsiooni poliitikute poolt aktsepteerida. See ei ole sõnavabadus, vaid sõnad, mida kasutatakse Eesti omariikluse väärtuste vastu," rõhutas Iva.

Iva leiab, et IRL peab lisama jõudu oluliste asjade tegemiseks valitsuses: elluviimist ootavad omavalitsuste uus tulusüsteem, ettevõtete erastamisplaan, erakoolide rahastamiskava.

"Ja siin tahan ma näha tulemusi kiiremini. See valitsus peab suutma otsuseid langetada ja need otsused peavad olema sellised, et me usume neisse ning oleme valmis neid kaitsma. Külg ees pole mõtet valitsuses olla," sõnastas ta.