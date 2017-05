Seeder: alalhoidliku poliitika jätmine EKRE monopoliks oli viga

IRL-i esimeheks pürgiv Helir-Valdor Seeder ütles suurkogul peetud kõnes, et IRL on taandunud alalhoidliku poliitika elluviimisest ja jätnud selle poliitika EKRE monopoliks, mis on viga.

"Oleme taandunud alalhoidliku poliitika elluviimisest ja jätnud selle poliitika EKRE monopoliks. See on olnud viga. EKRE monopol rahvuslik-alalhoidliku poliitika elluviimisel ei mõju hästi Eesti poliitika tervisele. IRLi ühiskonnakäsitlus on terviklikum ja tasakaalukam, kuid seetõttu on seda ka keerulisem avalikkusele sõnastada," lausus Seeder.

"Meie ei saa rääkida lihtlausetega. Peame määratlema oma poliitilised taotlused täpselt, need sõnastama, olema usaldusväärsed ja usutavad oma poliitika teostamisel. Aga me ei võitle ideoloogilise puhtuse, vaid parema Eesti eest," selgitas esimehekandidaat.

Seeder ütles, et IRL-i „tööõnnetuse“ tagajärg on olnud Vabaerakonna sünd ja EKRE edu. "Jätsime oma püsiväärtused ja -valijad unarusse, lootes laiendada toetust uute liberaalsemate sihtrühmade arvelt. Me ei ole teinud ühte suurt viga, mille parandamisega kõik jälle korda saab. Me oleme pikema aja jooksul teinud palju väikeseid vigu."

Seedri hinnangul on IRL hakanud väikeste sammudega astuma ebamäärast rada, aga liberaalse maailmavaate esindajatena pole suudetud olla usutavamad kui sotsiaaldemokraadid või Reformierakond.

Kutsuks venelased tuppa ja õpetaks keele selgeks

Seeder peatus ka rahvusluse küsimusel ja ütles, et IRL-i käsitluses ei ole marurahvuslus ega monorahvuslus. Ta tuletas meelde, et kolmandik Eesti elanikest ei ole eestlased ja seepärast on lõimumise temaatika parteile väga oluline.

"Ükskõik kui palju need kaks kogukonda omavahel suhtlevad on igasuguse lõimumise fundamentaalne alus ühine keeleoskus. Kutsume nad siis tuppa ja õpetame keele selgeks. Meil ei ole ühtegi põhjust loobuda kehtivast keelepoliitikast ega leevendada eesti keele oskuse ja õppimise nõudeid koolides," pakkus Seeder välja.

IRL-i poliitika kõige tähtsamaks osaks peaks ka tulevikus jääma Seedri nägemuses pereväärtused. "Eestlaste rindejoon ei ole mitte tõrvikurongkäikudel ega streigikomiteedes, vaid magamistoas! Just seal sünnivad meie tulevikulahendused."