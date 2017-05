Tsahkna hinnangul algas erakonna allakäik 2015. aasta valimiskampaaniaga

Tsahkna ütles laupäevasel partei suurkogul ERR-ile, et erakond arvas viimastel riigikogu valimistel, et IRL-i põhiteemad, nagu julgeolek, eestimeelsus ja innovaatilisus, on valijatele elementaarselt erakonna küljes.

"Samal ajal tulid EKRE ja Vabaerakond valimistele. Mindi ahneks ja ampsama valijagruppi, kes ei ole kunagi meie poolt hääletanud. Inimesed mäletavad madalapalgaliste tulumaksuvabastust - see oli nagu ainuke sõnum. Sealt läks see asi allamäge," analüüsis Tsahkna.

Tsahkna ütles, et kui ta erakonna esimeheks sai, oli partei toetus kaheksa protsendi peal ja endiste aegade tagasisaamine võtab lihtsalt aega ja selgemat kommunikeerimist.

"Oleme viimase kahe aasta jooksul viinud poliitikamaastikul ellu väga palju suuri otsuseid. Neist tuleb rääkida," lausus ta.

Erakonna toetusreiting langes viimases Turu-uuringute küsitluses alla valimiskünnise, olles neli protsenti. Tsahkna ütles, et viimane reitingunumber tuli juba pärast seda, kui tema oli taandunud ja tema ettepanekuid erakond avatumaks muuta ei teotatud.

Vastutust IRL-i madalas toetuses ta siiski näeb. "Muidugi tunnen vastutust. Ma ei ole üliinimene, et kõik on õigesti tehtud. Toetus püsis [minu juhtimise ajal] seal, kus ta oli."