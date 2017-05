Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (6)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

USA

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juhi James Comey vallandamise järel ilmub sellel teemal USA meedias peaaegu iga minut mõni uus analüüs ning ka sündmused arenevad väga kiiresti, seetõttu on ka allpool valitud neid artikleid, milles kirjeldatud asjaolud ehk ajaga nii palju ei muutu.

Politico: Comey vallandamisele eelnes FBI juhi üha süvenev poliitiline isolatsioon.

Politico: kas USA-s on põhiseaduslik kriis? Sarnase kokkuvõtte erinevate ekspertide hinnangutest tegi ka Vox.

Politico: üks lause, mis FBI juhile saatuslikuks sai.

Guardian: Trumpi ja Comey teemal "trollis" ka Nixoni Raamatukogu.

John Schindler: Comey vallandamine ei too kaota Kremli-teemat päevakorrast, pigem vastupidi.

Politico: justiitsminister Sessionsi kasvav mõjuvõim.

Washington Post: jutud Trumpi probleemidest on enneaegsed - kategoorias, mis on valitava poliitiku jaoks kõige olulisem, läheb USA presidendil endiselt hästi.

Vox: tähelepanu, liberaalid - Comey vääris vallandamist ja põhiseadusega on kõik korras.

Wall Street Journal: Comey vääris vallandamist.

Hetkel olevat FBI uue juhina sõelale jäänud neli nime.

Washington Post: mida see sisuliselt tähendab, kui USA poliitik nõuab "sõltumatut uurimist".

Politico: kuidas Venemaa-juurdluste venimine Demokraatlikule Parteile valimisperioodi lähenedes kasulik on.

Politico: Flynn on läinud, kuid tema mõju Valges Majas kestab edasi.

Trumpi pikk majandusteemaline intervjuu Economistile.

Politico: Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer teeb tegelikult head tööd.

Vabariiklasest kongresmen: Trump on Natsi-Saksamaaga võrreldes tühiasi.

The Federalist: Trumpi säutsud on välisriikide luureteenistuse jaoks "kullakaevandus".

Fox News: see, kui demokraadid on Trumpi pärast hüsteerias, ei tähenda, et Trump teeb kõike õigesti.

Fox News: kas Trump tahab üldse president olla?

The Daily Beast: kuidas kongresmeni ebaõnnestunud lause USA meedia tagajalgadele ajas.

Perekond Clintonid on aga alustanud dessanti raamatupoodide riiulitele, muuhulgas kavatseb ekspresident Bill Clinton katsetada Valgest Majast rääkiva kriminaalromaaniga.

Daily Beast: FBI eksjuht James Comey oli lapsepõlves seotud salapärase kriminaaljuurdlusega.

PRANTSUSMAA

Politico: milliseks kujuneb president Macroni välispoliitiline doktriin.

Politico: Macronist saab kas euro päästja või hävitaja.

Le Figaro: joonistada prantslased oskavad ning uuele presidendile armuaega ei anta.

Wall Street Jounal: Eesti president on Macroni jaoks potentsiaalne liitlane.

Quartz: Venemaa sekkumine Prantsuse valimistesse kukkus läbi ning võib anda tõsiseid tagajärgi.

Hackernoon: kuidas Macroni tiim Clintoni vigadest õppis ja küberkaitset muutis.

Moscow Times: kuidas Venemaa rünnakud Macroni sitkemaks tegid.

VENEMAA

Novaja Gazeta intervjuu Daniil Graniniga: 9. maist, sõjas hukkunutest ja paljust muust.

Paul Goble: venemaalased peavad 9. maid üha rohkem "üheks vabadest päevadest".

Moscow Times: lisaks õhujõudude ülelennu ärajäämisele ilma tõttu, oli märkimisväärne ka see, et 9. mai paraadil osales seekord vaid üks välismaine riigijuht.

Moscow Times: kuidas Venemaa lastele Teise maailmasõja ajalugu õpetatakse. Laste kasutamisest 9. mai ürituste raames oli möödunud nädalal palju juttu ka sotsiaalmeedias.

carnegieendowment.org: Venemaa relvajõudude praegusest seisust.

Open Democracy: kuidas Vene telepropaganda praktikas töötab.

Raadio Vaba Euroopa: ülevaade rühmitusest, kes Kremli-kriitikuid "zeljonka" ja väljaheidetega loobib.

Intellinews: Medvedevi saatus annab vihjeid Venemaa tuleviku kohta.

Raadio Vaba Euroopa: USA kongress kiitis just heaks otsuse eraldada Venemaa mõjutustegevuse vastu Euroopas 100 miljonit dollarit. Teema seotud ka Gruusiaga.

Deep Baltic: politoloog Agia Grigas räägib intervjuus Venemaa impeeriumist, Krimmist ja Balti riikidest

Politico: Lavrovi "võidutants" Valges Majas.

Paul Goble: Moskva patriarhaadi arvates pole Euroopa 30 aasta pärast enam kristlik, Venemaa jagab sama saatust aga 50 aasta pärast.

Moscow Times: kuidas prantslane pühendus nõukogude moetööstuse taaselustamisele.

MUU MAAILM

American Interest: kuidas peaks Euroopa Liit oma tulevikku ümber hindama ja kuidas see on seotud ka USA-ga. Muuhulgas leitakse, et Brüsselis tuleks loobuda vastupidist tulemust andvatest plaanidest.

Washington Post: USA tugevdab Läänemere piirkonnas oma võimekust, et peagi toimuvaid Vene sõjaväeõppusi jälgida.

Times: kuidas Venemaa väidetavalt Makedoonia valitsust otseselt ähvardas.

Hromadske: Ukraina läks maamiinidest tulenevate ohvrite poolest Afganistanist ette.

Uusi Suomi: kas pronksiöö oleks võimalik ka Soomes?

Põlissoomlaste noortekogu tegi ettepaneku luua ühine Soome-Eesti vabatahtlike üksus.

Helsingin Sanomat: iraaklased on seksuaalkuritegudes kahtlustatavate seas üle-esindatud.

Quartz: Hiina kahekordistas möödunud aastal oma investeeringuid Aafrikasse.

Wall Street Journal: kuidas kristlased on üha rohkem sunnitud Lähis-Idast lahkuma.

Guardian: Nigel Farage nentis, et kui May Brexitiga hakkama saab, ei lähe Iseseisvusparteid enam vaja.

Times: Briti kohus otsustas, et Vene miljardär peab oma eksnaisele maksma 453 miljonit naelsterlingit.

Prantsusmaa presidendivalimised on läbi ning seega pakub Bloomberg nimekirja valimistest, mille pärast lähiajal närveerida. (Lõuna-Korea presidendivalimised on praeguseks juba läbi ning omalt poolt lisaks nimekirja kindlasti ka näiteks Tšehhi parlamendivalimised oktoobris - Toim.)

Guardian: konn Pepe autor loobus võitlusest, sest ei suutnud meemi paremäärmuslastelt tagasi võtta. (Konn Pepe kui meemi saatus on samas ebaselge, sest kui teda valimisteaegsel Prantsusmaal serveeriti, tal kõige paremini ei läinud - Toim.)

Ja lõpetuseks teatab Quartz, et loomingulisust kärbib kõige rohkem see, kui sul on kogu aeg liiga kiire.

Kui sa just pole ninja, "kelleks" saab nüüdsest õppida ka ülikoolis.