Mihkelson ootab huviga, mis on IRLi uue juhi esimesed sammud

IRL-i juhtorganitesse kandideerimisest loobunud Marko Mihkelson leiab, et juhikandidaatide kõnedes öeldust tähtsam on see, mida üks või teine võtab esimeste sammudena ette.

"Tähtsam on see, mis juhtub esimesest tööpäevast alates, sest olukord on keeruline. Paistab siis, mis on need esimesed sammud. Päris selgelt kõndedest see välja ei tulnud, mida nad kohe ette võtavad," kommenteeris Mihkelson ERR-ile.

Küsimusele, miks ta erakonnajuhiks kandideerimisest ikkagi loobus, vastas Mihkelson, et ta ei hakanud oma sõnu sööma, vaid jäi otsuse juurde.

"Siis kui oli meil erakonnas arutelu, mille tõstatas esimees Margus Tsahkna, siis ma toetasin tema ettepanekuid. Minu meelest olid need väga vajalikud muudatusettepanekud. Ütlesin, et kui need toetust ei leia, ma juhtorganitesse ei kandideeri. Otsuse juurde jäin ja nii lihtne see oligi," ütles riigikogus väliskomisjoni esimehe kohta hoidev Mihkelson.

Probleemid ja põhjus, miks erakond on kehvas olukorras, ulatuvad Mihkelsoni sõnul kaugemale kui paari aasta tagusesse aega. Ametist taanduv Margus Tsahkna tegi Mihkelsoni sõnul vaatmata keerukale ajale head tööd.