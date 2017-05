Hodges: Moskva korraldagu Zapad-2017 läbipaistvalt

"Selles, et Venemaa korraldab õppusi, pole midagi valesti. Me kõik teeme seda. Sel korral näib iga nelja aasta tagant korraldatava õppuse Zapad vastu olevat huvi kõikjal Euroopas," ütles Hodges Lennart Meri konverentsi veerel ajakirjanikele septembris peetava Vene suurõppuse kohta.

"Meie soovitus Venemaale on viia see läbi sama läbipaistvalt nagu lääne õppused," sõnas ta. "Iga kord kui meie õppusi korraldame, kutsume kohale meedia ja vaatlejad. Vene inspektorid külastasid eelmisel aastal õppuse Anaconda peakorterit."

Hodges sõnas, et kui Venemaa on siiralt huvitatud temperatuuri ja ärevuse langetamisest, peaks ta kutsuma Zapadit vaatlema ajakirjanikud. "Meie sõjaline tegevus jätkub tavapärasel moel. Me tegutseme professionaalselt ja oleme alati valmis, korraldades õppusi, mis on juba planeeritud."

Kindralleitnandi sõnul ei kavatse lääs Zapadiga võrreldavat õppust korraldada, vaid keskendub oma tööle heidutuse tagamisel.