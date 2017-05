Gottemoeller: terroritõrje ja territoriaalkaitse ei välista üksteist

USA president Donald Trump on andnud mõista, et tahab näha NATO suuremat aktiivsust terrorismivastase võitluse suunal, kuid mitmete riikide tähelepanu tundub olevat peamiselt Venemaa tõttu territoriaalkaitsel.

Vastuseks küsimusele, kuidas kavatseb NATO neid piiratud ressursside pärast võistlevat kahte nägemust tasakaalustada, ütles Gottemoeller: "Ma arvan, et see on mõningane eksiarvamus."

NATO territoriaalkaitse tagamine ja terrorismivastane võitlus pole NATO jaoks nullsumma mäng, rõhutas Gottemoeller.

"NATO peab tegema mõlemat ning see väga tugev sõnum tuli välja ka Varssavi tippkohtumiselt ... Peame tegema rohkem terrorismivastase võitluse vallas, kuid see pole nullsumma mäng. Me suudame teha mõlemat," ütles asepeasekretär.

"NATO peasekretär Jens Stoltenberg on väga hästi öelnud, et NATO on võidelnud terrorismiga pikka aega. Kui vaadata NATO otsust rakendada 9/11 rünnakute järel ühenduse aluslepingu artiklit 5, mis sätestab kollektiivkaitsepõhimõtte, siis oli selle südames otsus võidelda terrorismiga ning NATO on olnud Afganistanis kohapeal sisuliselt sest ajast saati," lausus Gottemoeller.

"Minu arvates on terrorism nii-öelda NATO DNA-s, see on NATO tegevuste keskmes," lisas ta.