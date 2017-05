Seeder: läheme koos edasi, et Eesti oleks rohkem meie ja meie Eesti nägu

Isamaa ja Res Publica Liidu uueks esimeheks valitud Helir-Valdor Seeder ütles suurkogul pärast tulemuste selgumist, et erakond peab üheskoos edasi minema, et Eesti poliitikat mõjutada ja oma maailmavaadet ellu viia.

Seeder lubas pärast valituks osutumist peetud kõnes, et seisab erakonna kui terviku eest ja võtab talle antud mandaati väga tõsiselt.

"Õnnitlen kõiki, kes erakonna juhtorganitesse valiti. Me peame minema ühiskoos edasi, et Eesti poliitikat mõjutada ja maailmavaadet ellu viia, et Eesti oleks rohkem meie nägu ja meie rohkem Eesti nägu," kõneles uus esimees.

Seeder tänas ka teist kandidaati Kaia Ivat konkurentsi ning kampaania käigus olnud arutelude ja mõttevahetuste eest. "Need rikastasid kindlasti erakonna vaimset pagasit," märkis ta ja avaldas lootust, et neist diskussioonidest sõelale jäänud mõtted hakatakse koos realiseerima.

Seeder tänas ka endist esimeest Margus Tsahknat. "Kes keerulistel aastatel, heitlikel aegadel on erakonna lippu kõrgel hoidnud ja erakonda juhtinud. Margus Tsahkna jätkab erakonnas aktiivselt poliitika kujundamist, nii et ta pole kuhugi kadunud ega kao," lisas ta.