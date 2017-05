Iva: uus esimees peab tegema täpse plaani, et IRL sisuliselt toimima panna

Pärast valimistulemuste selgumist ütles Iva, et loodab, et uus esimees veab erakonna uuesti üles. Enda kinnitusel jätkab ta aga sotsiaalkaitseministri ametis.

ERR-ile antud intervjuus kommenteeris Iva, et tulemus oli oodatult väga tasavägine. Iva tõi aga esile, et valimistele eelnenud kampaania oli erakonda ühendav. "Me oleme tõesti rääkinud sellest, kuidas erakonnaga paremini edasi minna ja ma usun, et nüüd on see võimalus uutel juhtidel olemas," sõnas ta.

"Uuel esimehel on vaja kindlasti teha täpne plaan, kuidas erakonna sisuline toimimine tööle panna - millised on ülesanded, kes mida teeb, milline on meediasõnum, milline on organisatsioonidega töö. Igapäevane töö, mis võib-olla välja ei paista, on kõige alus. Nii et see tuleb kõigepealt korda teha ja siis saab sealt edasi minna juba väliste sõnumitega, et need oleksid selged ja inimestele arusaadavad," rääkis ta.

Vastates küsimusele, kas uus esimees peaks valitsuse koalitsioonilepingu avama, ütles Iva, et seda on juba praegu jooksvalt muudetud. "Ka praegusel hetkel oleme teinud selles sisulisi muudatusi. Ma arvan, et kõlavat ja suurt avamist ja ümberkirjutamist pole vaja," märkis ta.

Iva hinnangul on Seedril erakonna juhina kindlasti omad nüansid, mis on erinevad sellest, kui tema oleks esimeheks saanud. Samas lisas Iva, et Seeder on kindlasti IRL-i nägu.

"Ma olen ka varem öelnud, et erakonna esimees saab anda küll suunda, aga erakonna liikmed on ikkagi need, kes ütlevad ka, kuhu lõpuks tuleb minna," ütles Iva.