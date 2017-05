Tartus avaldati meelt puidurafineerimistehase rajamise vastu

Otsus puidurafineerimistehase rajamise osas tehakse 2019. aastal. Kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks on tehasevastaste meeleavaldustega alustanud aga juba praegu. Nii loodetakse tehase vastu seistes mõjutada ka metsanduspoliitikat üldisemalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ei ole üldse tähelepanu pööratud sellele küsimusele, kuidas see tehas mõjutaks meie metsanduspoliitikat. Nad on üritanud algusest peale väita, et mingisugust mõju ei ole, kuna tehas hakkab kasutama Läti ja Leedu puitu, ekspordiks minevat puitu ja puiduhaket, aga isegi siis kui tõesti raiemahud ei suureneks, isegi kui see nii oleks, on see tehas ikkagi liiga suur. Raiemahtusid peaks hoopis vähendama," selgitas liikumise koordinaator Linda-Mari Väli.

Põhjuseid, miks puidurafineerimistehast Tartu lähedusse ei soovita, on aga teisigi.

"Tehas haiseb nagu Nõukogude Liit. Keegi ei taha elada selle haisu sees. Ja lõhnavabu tselluloosivabrikuid ei ole olemas," ütles meeleavaldaja Mika Keränen.

"See tehas lihtsalt stimuleerib metsa raiumist. Ei ole üldse oluline, kas ta asub Vorbusel või kusagil mujal Eestis, minu jaoks on see tehas liiga suur Eesti jaoks. Kuna valitsus võttis eilse päeva seisuga planeeringu nõusoleku, siis sellega on ammu juba kiire. Meil on väga kiire juba ammu," rääkis meeleavaldaja Sven Salo.