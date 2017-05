Teadur: suur lepe Venemaa ja USA vahel on hetkel välistatud

Niinimetatud suur lepe Venemaa ja USA vahel on praegu välistatud, kuid väikeste sammudena liikuv praktiline ja pragmaatiline koostöö on võimalik, ütles teadur Dmitri Suslov laupäeval Lennart Meri konverentsil.

Venemaa lähenemine USA presidendi Donald Trumpi valimisvõidule oli algusest peale ettevaatlik, kuid aja möödudes on see muutunud veelgi ettevaatlikumaks, ütles Suslov.

Niinimetatud suur lepe Venemaa ja USA vahel on väljaspool haardeulatust, sest kumbki pool pole valmis tegema selleks vajalikke järeleandmisi, rõhutas ta.

Samas on võimalik piiratud ja ettevaatlik eemaldumine uue külma sõja õhustikust praktilise ja pragmaatilise koostöö suunas, ütles Suslov.

Kuigi Venemaale tekitavad mitmed Trumpi seisukohad pahameelt, siis on ka seisukohti, mis Moskvale sobivad.

Esiteks põhineb Trumpi välispoliitika pragmaatilisusel ja huvidel, mitte ideoloogial. Teiseks ei soovi Trump ägestada Ida-Ukraina konflikti, lausus Suslov.

Kolmandaks mõistavad mõlemad pooled, et kehtiva olukorra jätkumine on ohtlik. Neljandaks mõistab Venemaa, et USA peab strateegiliseks rivaaliks Hiinat, mitte Venemaad, ning et USA ei saa mõlema tegevusi korraga piirata, lisas ta.

USA peab otsima koostööd oma rahvuslike huvide seisukohast, kuid tuleb mõista, et koostöö on võimalik vaid küsimustes, kus ei Venemaa ega USA ei pea kohe alguses tegema suuri järeleandmisi. Seetõttu on väikeste sammudena edenemine õige, ütles Suslov.