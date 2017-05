Niinistö: väljavaade õitsvast eraldusjoonteta Euroopast pole teostunud

Soome president Sauli Niinistö ütles laupäeval Tallinnas Lennart Meri konverentsil peetud kõnes, et külma sõja järgne väljavaade stabiilsest ja õitsvast eraldusjoonteta Euroopast pole teostunud.

"Paljud ütlevad, et geopoliitika on tagasi. Karmidele sõnadele on järgnenud karmid teod. Euroopa julgeolekut varjutab sügav usaldamatus," sõnas Soome riigipea.

Niinistö nimetas Krimmi annekteerimist Venemaa poolt rängaks hoobiks ning kinnitas, et Soome kaitseb kindlameelselt Euroopa julgeolekukorralduse põhimõtteid.

Soome jaoks on Euroopa Liidul eriline tähtsus ning Helsingi on umbes kümmekond aastat tõstatanud ühenduse kaitsekoostöö temaatikat, sõnas ta. "EL on vaevalt tõeline liit, kui ta ei osale oma kodanike julgeoleku tagamises."

Niinistö sõnul on Euroopa avalikkusel julgeolekukoostöö osas EL-ile ootused ning on paljugi, mida EL-i liikmesriigid saavad Euroopa kaitsmise lipukirja all üheskoos teha.

Ta lisas, et Soome on kaitsekoostöös alalise struktureeritud koostöö (PESCO) protsessi algatamise aktiivne toetaja.

"Me peame leidma õige tasakaalu ambitsioonikuse ja kaasavuse vahel ning tagama, et see instrument jääks avatuks kõigile soovijatele," sõnas Soome president.

Niinistö lubas, et Soome jätkab panustamist Euroopa julgeolekusse, ja tõi näiteks algatuse lennundusohutuse suurendamise alal Läänemere piirkonnas.

Globaalselt on Soome presidendi sõnul kaks suuremat väljakutset keemiarelvade kasutamine Süürias ning tuumarelvade levik Korea poolsaarel.

Niinistö lausus, et USA ja Venemaa peavad naasma strateegilistele relvastuskõnelustele ning edasi tuleb liikuda ka nn Steinmeieri dialoogiga tavarelvastuskontrolli vallas.

"Samuti peame vähendama riske ja sõjalist tegevust. Praegu on aeg tegelikuks lävimiseks relvastuskontrolli ja usaldustloovate meetmete üle," ütles Soome riigipea.