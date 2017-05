Põhja-Korea katsetas taas ballistilist raketti

Rakett tulistati välja riigi loodeosas asuvast Kusongi linnast kell 5.30 hommikul ning see lendas umbes 700 kilomeetrit, teatas staabiülemate ühendkomitee.

"Lõuna ja USA analüüsivad täiendavaid üksikasju selle raketi kohta," seisab üksikasju täpsustamata staabiülemate avalduses.

Tegemist on teise raketiga, mille Põhi on kahe nädala jooksul välja tulistanud, ja esimesega pärast Lõuna-Korea uue presidendi Moon Jae-Ini ametissevannutamist.

Moon peaks peagi korraldama kohtumise oma julgeolekunõunikega, ütles presidendi pressiesindaja.

Pinged Korea poolsaarel on praegu haripunktis ning Pyongyang ja Washington on teinud teineteise suunas vaenulikke avaldusi.

Põhja-Korea on möödunud aasta algusest saadik korraldanud kaks tuumakatsetust ja tulistanud välja üle tosina raketi. Režiimil on kavas välja arendada tuumalõhkepea, mis küüniks Ühendriikide mandriosani.

Washington on öelnud, et probleemi lahendamiseks on laual ka sõjaline variant, kuid president Donald Trump leevendas hiljuti oma retoorikat, öeldes, et tal oleks au "õigetel tingimustel" kohtuda Põhja-Kora liidri Kim Jong-uniga.