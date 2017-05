Tallinna Sadama süüasja materjalid jõuavad kaitsjateni veel mais

BNS-i andmetel võivad kaitsjad toimikumaterjalid tutvumiseks kätte saada maikuu neljandal nädalal, mis tähendab, et kaitsjatel avaneb esmakordne võimalus aimu saada, milliseid süütõendeid on kohtueelsel uurimisel nende kaitsealuste kohta kogutud ning ühtlasi saavad nad esitada taotlusi, näiteks süüasja lõpetamiseks, täiendavate ekspertiiside määramiseks, tunnistajate lisamiseks ja nii edasi.

Riigiprokuratuur ei soovinud enne kohtueelse menetluse lõppemist BNS-ile kommenteerida, millal materjalid kaitsjateni jõuavad.

Allan Kiili kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilv ütles BNS-ile, et talle teadaolevalt kogutud süümaterjali maht ligi 80 köidet.

"Kui see nii on, siis oleks loogiline, et kaitsjatele antakse aega nendega tutvumiseks ja vajadusel taotluste esitamiseks vähemalt kaks kuud. Seega pole reaalne, et süüasi enne suve saabumist kohtusse jõuab," ütles Pilv.

Tema sõnul on tema kaitsealuse Allan Kiiliga tehtud viimase aasta jooksul vaid üks menetlustoiming, kui talle tutvustati möödunud talvel lõplikku kahtlustust. "Muus osas on menetluses kaitsjate jaoks valitsenud vaikus," lisas Pilv.

Riigiprokurör Laura Feldmanis on ERR-ile öelnud, et kriminaalasjas on kümmekond kahtlustatavat.

Tallinna Sadama juhatuse eksliikmeid Allan Kiili ja Ain Kaljuranda kahtlustatakse rahapesus suures ulatuses ning korduvas altkäemaksu võtmises suures ulatuses.

Lisaks Kiilile ja Kaljurannale kahtlustatakse altkäemaksu võtmises Tallinna Sadama hooldusosakonna endist juhatajat Martin Paidet.

Altkäemaksu andmises ja altkäemaksu vahendamises on kahtlustuse saanud transpordi ja logistika sektori ettevõtetega seotud inimesed nii Eestist kui ka välismaalt.

Kahtlustuse järgi on Tallinna Sadama juhatuse eksliige Allan Kiil võtnud altkäemaksu miljonite eurode ulatuses ning Tallinna Sadama juhatuse endine esimees Ain Kaljurand sadade tuhandete eurode ulatuses.

Kiil ja Kaljurand vahistati 2015. aasta 26. augustil, kui prokuratuur oli esitanud mõlemale kahtlustuse suures ulatuses altkäemaksu võtmises. Mõlemad mehed vabastati vahi alt eelmise aasta alguses.

Kriminaalasja uurib kaitsepolitsei ja uurimist juhib riigiprokuratuur.