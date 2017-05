Lobjakas: IRL üritab teha EKRE-t ilma igasuguse karismata

"Helir-Valdor Seeder on oma retoorikas väga jõuliselt üritanud kiskuda oma agendat rahvuskonservatiivses suunas. Seal on muidugi ees Eesti rahvuskonservatiivne erakond EKRE ja see on lahing, mis Seedri hinnangul tuleb IRL-il maha pidada," ütles Lobjakas.

Lobjaka sõnul on Keskerakonna juhitud valitsuses seda lahingut aga kohutavalt keeruline kui mitte võimatu pidada ja seda on märganud ka alati oportunistlik Reformierakond.

"Ridamisi on Kristen Michal, Jürgen Ligi, Hanno Pevkur teinud selliseid trollivaid lähenemiskatseid IRL-ile, öeldes, et tulge jõuluks koju, teeme parempoolse valitsuse ja selle kutse vaikseks eelduseks on see, et see tehtaks, kas Reformierakond, IRL ja EKRE või Reformierakond, IRL ja Vabaerakond," arvas Lobjakas.

Tema hinnangul saaks mõlemal juhul olema absurdne situatsioon, mis ei ole palju parem IRL-i jaoks olemisest Keskerakonna valitsuses.

"Valitsuses, kus tal tuleb võistelda või konkureerida erakonnaga, mis võtab temalt hääli või millelt ta loodab ise hääli võtta ehk siis EKRE või Vabaerakonnaga," nentis Lobjakas.

Karnau sõnul tõi Seedrile võidu see, et ta suutis aktiveerida partei Isamaa-tiiba, inimesi, kes on erakonnas juba ERSP-aegadest, sellist rahvuslikumat ja konservatiivsemat tiiba.

"Kui võrrelda Seedri ja Iva programme, siis ega nendes programmides sisulist erinevust ei olnud. Ainus erinevus, mis oli, oli see, et Kaia Iva ütles neid asju, mida ütles ka Seeder, mõnevõrra leebemas vormis," arvas Karnau.

Lobjaka arvates üritabki IRL Seedri juhtimisel teha EKRET, kuid ilma igasuguse karismata. "Õnn kaasa neile selles mõttes," ütles ta.

"Nüüd tuleb otsustada, kas jääda praegusesse valitsusse ja riskida totaalse hävinguga, kui IRL jätkab tänast kurssi, sest IRL-i sarnasel parteil on end väga raske teostada või tõestada paremtsentristliku või paremkonservatiivse erakonnana," arvas Lobjakas.

IRL valis laupäeval suurkogul erakonna uueks esimeheks Helir-Valdor Seederi, kes vahetab sellel kohal välja Margus Tsahkna.

Üldkogust võttis osa 643 IRL-i liiget, kellest hääletas 632. Seederi poolt hääletas 322 liiget, teise kandidaadi Kaia Iva poolt hääletas 304 liiget.