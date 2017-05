Perling utsitas Türgis kolleege Eesti õigusabile kiiremini vastama

Lisaks konkreetsete kriminaalmenetluste-teemale leppisid pooled kokku piiriüleste kuritegude menetlemisel kiirete ning vahetute tõendite ja info vahetamise võimalustes.

"Kuivõrd kuritegevus on muutunud väga rahvusvaheliseks, siis tähendab see ka meie jaoks pidevat koostööd teiste riikidega. Sellise koostöö aluseks on kiire ja asjakohane infovahetus, mis aitab juba toime pandud kuritegusid tõendada ning uusi ära hoida," ütles Perling ERR-ile.

Riigi peaprokurör Lavly Perlinguga viibis Türgis töökohtumistel riigiprokurör Piret Paukštys.