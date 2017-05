Rumm: Seederi võit Iva ees tähendab tõenäoliselt suuremaid muutusi

"Väidetavalt oli sel nädalal peaminister Jüri Ratas andnud selge sõnumi IRL-ile, et ükskõik, kes võidab, tema peaministrina väga soovib, et uus IRL-i esimees oleks valitsuse liige, oleks minister," märkis Rumm.

"Kaia Iva teadupärast on praegu minister, Helir-Valdor Seeder ei ole. Miks Jüri Ratas sellist soovi avaldas on väga mõistetav. Kui erakonna liider on valitsuses, siis ta osaleb kõikide otsustuste tegemises, ta vastutab selle eest ja see seob erakonna valitsusliiduga sisuliselt palju tugevamini kui see oleks juhul, kui mistahes valitsuserakonna esimees on valitsusest väljas," ütles Rumm.

Saatejuht Anvar Samost tõdes, et erakondade reitingu värske uuringu kohaselt on IRL langenud alla viieprotsendilist valimiskünnist.

"Oleme ka siin saates avaldanud arvamust, et kui IRL-is käib mõnenädalane kahe juhikandidaadi valimisvõitlus, siis see võiks positiivselt mõjuda erakonna reitingule, nagu nägime Reformierakonna või Keskerakonna puhul. IRL-i puhul seda ei juhtunud," ütles Samost.

Samosti sõnul võib põhjuseks olla see, et viimase kolme nädala jooksul polnud praktiliselt ajakirjanduse põhjal otsustades näha Seederi ja Iva debatte.

"Praktiliselt oli see ümmargune null. Alles viimasel nädalal mõned päevad enne valimisi ja ka vist ühel päeval pidasid Seeder ja Iva kolm erinevat debatti ja samal päeval ilmusid Postimehes kaks programmilist kirjutist, kus siis kumbki kandidaat avas oma vaateid, kuidas IRL peaks edasi minema või mis erakonnaga üldse peaks peale hakkama. Enne seda ikka oli täielik vaikus ja ma saan aru, et see ei olnud mitte sellepärast, et ajakirjanikud poleks teinud neile ettepanekuid," nentis Samost.

"Kui me vaatame neid kirjutisi või debatte, paneme käe südamele ja vastame ausalt, kas Kaia Iva ja Helir-Valdor Seederi seisukohad erinevad üksteisest, kas neil tekkis vastasseis, vastandumine, kas neil tekkis ideede võitlus - seda kindlasti ei saa öelda," tõdes Samost.

Rumm leidis, et ükskõik, mida Kaia Iva ja Helir-Valdor Seeder oleksid rääkinud, siis inerts on ühiskonnas siiski väga tugev - kui kõik poliitilised konkurendid, ajakirjandus ja valijad räägivad sellest, et erakond on sügavas kriisis, siis parteid sealt tunnustavalt välja tuua ühe põgusa valimiseelse debatiga ongi väga raske.

Samosti sõnul oli kandidaatidel aega kolm nädalat tegelikult. "Ma usun, et neid asju, millele esimehe kandidaat IRL-is oleks võinud tähelepanu juhtida, eelkõige Kaia Iva, oleks võinud olla rohkem ja see nö enesepeegeldus või enesekriitika oleks võinud olla tugevam. Kahest kandidaadist tegelikult peab ütlema, et Seeder oligi mõnevõrra reljeefsem valimiseelses tegevuses," ütles Samost.

Samosti sõnul peaks nüüd vaatama pigem uue juhi esimesi samme ning esimene küsimus ongi, kas tuleb mingeid muutusi valitsusdelegatsiooni koosseisus.

"See ei sõltu niivõrd peaminister Jüri Ratase soovidest. Eesti koalitsiooniloogika on selline, et koalitsioonipartnerid kõik ise otsustavad oma valitsusdelegatsiooni koosseisu. Seal võib olla mingisuguseid kohti, kus peaminister võib öelda sõna ja seda kuulatakse, aga antud juhul ma arvan selle vahetuse puhul Ratas aktsepteerib seda," arvas Samost.

Samosti sõnul on oluline see, mida IRL-i vastvalitud eestseisus asjast arvab ja veel tähtsam - nii veidralt kui see ka ei kõla - mida arvavad need samad IRL-i viis ministrit.

"Kui tugevalt seal mõned inimesed, eelkõige Marko Pomerants ja Sven Sester otsustavad oma toolist kinni hoida. Mingil hetkel olevat kuuldavasti olnud arutelu, et kui valitsuses peaks muudatusi tegema, siis kõik viis ministrit võiksid korraga lahkuda ja erakonna uus esimees saab valida uued ministrid. Mõni nö vana minister võib ka uues komplektis olla, kuid seda ei tehta niimoodi, et kellelegi pannake must märk otsa ette, et sina ei sobinud. Oleks komplektina vahetus," ütles Samost.

Rummi sõnul IRL-i esimehe valimistel juhtitud demokraatiat ei juhtunud, sest oli kaks väga võrdset kandidaati ning kui 10 erakonna liiget oleks otsustanud teisiti, oleks võitnud Kaia Iva, mitte Helir-Valdor Seeder.