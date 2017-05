Fordi asepresident: TPP sündis surnult, TTIP-il on endiselt lootust

Vaikse ookeani vabakaubandusleping (TPP) sündis surnult, ent Atlandi-ülese vabakaubanduslepingu sõlmimiseks on lootust, kuna selle eeldused on endiselt olemas, ütles autofirma Ford asepresident Stephen Biegun pühapäeval Lennart Meri konverentsil.

"TPP ei surnud 8. novembril, vaid sündis surnult," lausus Biegun vabakaubanduse ja maailmamajanduse teemalises paneeldiskussioonis.

Transatlantilise kaubandus- ja investeerimispartnerlusega (TTIP) seoses on Ühendriikides olnud probleem valitsuse ning Euroopa Liidus ühiskonna tasandiga, ütles ta.

"USA oli neil läbirääkimistel paindumatu ning selle läbirääkijad ei suutnud jõustada poliitilist tahet standardite harmoniseerimise teemal," ütles Biegun.

Fordi asepresidendi sõnul oleks TTIP majanduslikult kasulik, vähendaks regulatsioone ning kaubanduslepingu sõlmimine iseenesest oleks transatlantilisele liidule positiivne areng laiemalt.

"EL ja USA on koos maailma suurim turg, mille aluseks on ühised väärtused," lausus ta. "Me peame lahku triivimise asemel kokku hoidma."

Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu (NAFTA) üle läbirääkimiste taasavamine ja sellest lahtiütlemine ei ole sama, ütles Biegun. "Meil on selle korrigeerimisest võita."

Fordi asepresidendi sõnul ei ole NAFTA probleem vabakaubanduse kvaliteet, vaid kahe erineva suuruse ja tugevusega majanduse vahelisest vabakaubandusest tulenevad realiteedid. "Kired NAFTA ümber löövad alati lõkkele siis, kui USA majandusel hakkab halvasti minema."

Kaubanduslepingud on tähtsad majanduskasvu saavutamiseks, aga majanduspoliitikaga tuleb vähendada nendest tulenevaid probleeme, ütles ta. "Me peame püüdlema püsiva majanduskasvu ja sissetulekute suurendamise poole," sõnas Biegun.