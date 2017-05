CDU sai Nordrhein-Westfalenis võidu, sotsid aga ajaloolise kaotuse

Saksa kantsleri Angela Merkeli kristlikud demokraadid (CDU) said pühapäeval Nordrhein-Westfaleni liidumaa valimistel võidu sotsiaaldemokraatide (SPD) ees, selgus lävepakuküsitluse tulemustest.

CDU kogus aastakümneid sotsiaaldemokraatide kantsiks olnud liidumaa valimistel 34,5 protsenti häältest. SPD sai oma kõigi aegade halvima tulemuse - ainult 30,5 protsenti häältest. Eelmistel valimistel 2012. aastal toetas neid 39,1 protsenti hääletanutest.

Tegemist on tõsise hoobiga SPD-le neli kuud enne üldvalimisi.

Nordrhein-Westfaleni liidumaa senisesse võimukoalitsiooni kuulunud rohelisi toetas ainult kuus protsenti hääletanutest, mis tähendab seda, et koalitsioon kaotab enamuse.

Vabad Demokraadid kogusid küsitlustulemuste põhjal 12 protsenti ja migratsioonivastane Alternatiiv Saksamaale (AfD) 7,5 protsenti häältest.

Traditsiooniliselt Saksa sotsiaaldemokraatide (SPD) kantsiks olnud liidumaal said oma hääle anda 13,1 miljonit valijat.

SPD populaarsus pärast Martin Schulzi astumist erakonna etteotsa pole valimistulemustes kajastunud. Viimastel kohalikel valimistel on nad jäänud selgelt CDU-le alla.

Schulzi hinnangul aga oli võit pühapäevastel valimistel täiesti võimalik. "Mõnikord kaotad, mõnikord võidad. Ma tunnen, et pühapäeval võime öelda, et "me võidame"," sõnas Schulz veel neljapäeval Leverkusenis toimunud parteiüritusel.

Tegemist oli viimaste liidumaa valimistega enne sügisel korraldatavaid üldvalimisi.

SPD lootis Nordrhein-Westfaleni liidumaa populaarse peaministri Hannelore Krafti edule, kes 2012. aasta valimistel kogus 39,1 protsenti häältest.