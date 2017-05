Saksa rahvarohkeimal liidumaal toimuvad valimised

Traditsiooniliselt Saksa sotsiaaldemokraatide (SPD) kantsiks olnud liidumaal saavad oma hääle anda 13,1 miljonit valijat.

Arvamusküsitluste järgi pakub SPD-le tihedat konkurentsi kantsler Angela Merkeli Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU).

SPD populaarsus pärast Martin Schulzi astumist erakonna etteotsa pole valimistulemustes kajastunud. Viimastel kohalikel valimistel on nad jäänud selgelt CDU-le alla.

Schulzi hinnangul aga on võit pühapäevastel valimistel täiesti võimalik.

"Mõnikord kaotad, mõnikord võidad. Ma tunnen, et pühapäeval võime öelda, et "me võidame"," sõnas Schulz neljapäeval Leverkusenis toimunud parteiüritusel.

Tegemist on viimaste liidumaa valimistega enne sügisel korraldatavaid üldvalimisi.

SPD loodab Nordrhein-Westfaleni liidumaa populaarse peaministri Hannelore Krafti edule, kes 2012. aasta valimistel kogus 39,1 protsenti häältest.

Migratsioonivastase AfD (Alternatiiv Saksamaale) pääsemisel Nordrhein-Westfaleni parlamenti oleks parteil saadikud 13 liidumaa rahvaesinduses 16-st.