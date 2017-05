SOS Lasteküla tunnustas emasid, kes on kasvatanud ka võõraid lapsi

SOS Lasteküla tunnustas emadepäeval kuut ema, kes on suureks kasvatanud lisaks isiklikele lastele ka keskmiselt kuus kuni 10 vanemateta last.

Üritusega juhiti tähelepanu sellele, et kõlava aasta ema tiitli jagamise ajal väärivad tunnustust ka need emad, kes teevad teiste vanemate tegemata tööd ning kasvatavad võõraid lapsi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nad on tõesti väga suure südamega inimesed, kes on võtnud enda hoole alla kuus-seitse last kasvatada ja tõesti kõik kõige paremat, et nendest inimestest, kelle oma vanemad ei ole hoolinud, saaksid täisväärtuslikud inimesed meie ühiskonnas," märkis SOS Lasteküla patroon Kristi Kallas.