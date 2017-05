Aasta ema leiab, et Naisliit võiks valimise reglementi muuta

Äsja aasta emaks valitud Heli Veeber leiab, et tänavu palju poleemikat tekitanud aasta ema valimise reglementi, mille kohaselt sellele tiitlile saab kandideerida vaid abielus naine, kellel on vähemalt kaks last, võiks muuta.

Eesti Naisliit valis tänavuseks aasta emaks Järvamaa haiglas naistearstina töötava kolme lapse ema Heli Veeberi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Estonia kontserdisaalis välja kuulutatud aasta ema on suureks kasvatanud kolm tütart ja on armastavaks vanaemaks ka kolmele lapselapsele. Oma töö tõttu on ta aga olnud paljude sündide juures ja väärtustab seepärast eriti ema ja lapse vahelist sidet.

"Naistearstina olen olnud lugematu arv kordi olnud ema ja lapse esimese kohtumise juures, emana olen seda ise kogenud kolmel korral. Hetkest, mil vastsündinu väike keha antakse ema käte vahele ja nad teineteist näevad, saab alguse kõige tugevam inimeste vaheline side," sõnas ta.

Tunnustuse aasta emale andis üle esimest korda president Kersti Kaljulaid, kes kandis kõnet pidades T-särki sõnumiga "Maailmale oled sa lihtsalt Ema, aga oma perele oled sa terve maailm."

Tänavuse aasta ema valimise reglement on tekitanud teravat kriitikat seoses punktiga, mis ütleb, et aasta ema saab olla vaid abielus naine.

Eesti Naisliidu juht Siiri Oviir ütles "Aktuaalsele kaamerale", et 20 aastat tagasi paika pandud statuuti praegu muutma ei hakata.

"See poleemika on ühe grupi poolt tulnud, kes pole tahtnud mõista meie statuuti. Me ei alahinda ühtegi ema, me ei vastandu ühegi emaga, aga statuudis peavad olema mingid reeglid paigas," lausus Oviir.

Režissöör ja kahe lapse ema Elo Selirand avaldas sel teemal mõni aeg tagasi arvamusartikli kõnest aasta emana, mida tema ei saa kunagi saada.

"Ma arvan, et iga ema on õnnetu selle sõnumi üle, mida meedias on võimendatud, mis väidab, et õnnelikud lapsed saaksid kasvada ainult abielus inimeste juures. Nii see ei ole. Iga ema teab, et lapse õnn sõltub muudest asjadest kui see, kas ema ja isa elavad koos või eraldi," ütles ta.

Ka tänavune aasta ema Heli Veeber on sarnasel seisukohal, et muutus statuudis võiks tulla.

"Mina isiklikult arvan, et selle klauslis tuleks midagi vaadata ümber ja leida niisgugune lahendus, et see rahuldaks kõiki naisi ja emasid," nentis ta.