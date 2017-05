Liidukantsler: Austrias on tulekul ennetähtaegsed valimised

Sotsiaaldemokraadist (Austria Sotsiaaldemokraatlik Partei - SPÖ) liidukantsleri avaldus on tingitud sellest, et koalitsioonipartneriks olevate konservatiivide (Austria Rahvapartei - ÖVP) uueks juhiks sai valitsuse ambitsioonikas välisminister, 30-aastane Sebastian Kurz, vahendas Reuters.

Praeguste arvamusküsitluste kohaselt võivad konservatiivid Kurzi juhtimisel reitingutabelis esikohale tõusta, sotsiaaldemokraatidele aga prognoosivad uuringud toetuse vähenemist.

ÖVP senine juht Reinhold Mitterlehner teatas kolmapäeval ametist lahkumisest ning reedel teatas Kurz, et parteijuhiks valimise korral toetab ta ennetähtaegsete valimiste korraldamist.

Liidukantsler Kern viitaski just Kurzi reedel peetud kõnele ja nentis, et selle avaldusega on kahe senise suurpartei koalitsioon sisuliselt lõppenuks kuulutatud.

"Kindlasti on tulekul valimised, ma eeldan, et sügisel," ütles Kern pühapäeval telekanalile ORF antud intervjuus. Varem on ta ennetähtaegsete valimiste korraldamisele vastu olnud ja lootnud, et suure koalitsiooniga õnnestub jätkata mandaadi lõpuni. Vähemusvalitsusega jätkamist liidukantsler võimalikuks ei pea.

Ennetähtaegsed valimised annavad võimaluse paremäärmuslikuks peetud ja Kremli-meelsuses süüdistatud Austria Vabadusparteile (FPÖ) teha hea tulemus ning jõuda võib-olla ka valitsusse vaid vähem kui aasta aega pärast seda, kui nende kandidaat Norbert Hofer sõltumatule kandidaadile Alexander Van der Bellenile napilt alla jäi.

Viimaste arvamusküsitluste kohaselt on FPÖ onud kõrgeima reitinguga erakonnaks, kuid Kurzi juhtimisel loodavad konservatiivid ise populaarseimaks erakonnaks tõusta.