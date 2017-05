Karilaid: kui Toom samamoodi jätkab, ei näe ma tal Keskerakonnas kohta

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid kritiseeris pühapäeval taas parteikaaslast Yana Toomi ning avaldas arvamust, et kui eurosaadik endisel viisil jätkab, siis tema isiklikult Toomil kohta Keskerakonnas ei näe.

Teema sai uuesti alguse sellest, et Toom ei olnud rahul aasta ema statuudiga. Tema heitis oma pöördumises aga tiitli väljaandjatele ette seda, et mitte kunagi ei ole aasta emaks valitud Eesti Vabariigi alalist elanikku, kes on Vene Föderatsiooni kodanik või halli passi omanik.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid aga ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Toom teeb valimiskampaaniat.

"Ta teeb väga kitsalt enda valimiskampaaniat ja mulle tundub, et Yana Toom on pigem Interrinde vaimuga poliitik kui Rahvarinde vaimuga ja mis temast saab Keskerakonnas, seda näitab ka lähitulevik. Kuidas ta siis kas suudab veel ennast kokku võtta ja meeskonnatööd teha või ta seda ei suuda. Ja kui ta jätkab samamoodi nagu siiani, siis mina isiklikult küll ei näe tal kohta Keskerakonnas," lausus Karilaid.

Karilaid ütles reedel Yana Toomi, Olga Ivanova ja Oudekki Loone pöördumist Jüri Ratasele kommenteerides, et kui koostööd ei tehta, tuleb teha järeldusi valimisnimekirjade koostamisel.