Riigikogu valmistub kolmapäevaseks ööistungiks

Riigikogu kolmapäevases päevakorras arvukate punktide seas on mitu maksueelnõu, nagu magusamaks, pakendimaks ja pangamaks, aga ka Rail Balticu lepingu ratifitseerimine, Uberi ja taksonduse eelnõu ning riigieelarve tasakaalu puudutav eelnõu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on häbematu praktika. See näitab küündimatut aja planeerimist riigikogu juhatuse poolt. Ja see näitab koalitsiooni suhtumist riigikogusse," Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas.

Ammase sõnul võivad arutelud ilma igasuguse venitamiseta kesta hommikuni, sest päevakord on pikk.

Reformierakonda kuuluv Remo Holsmer leidis, et eelnõude ühele päevale kuhjamine ei jäta debatiks aega.

"Ma arvan see taktika on suhteliselt küüniline ja lihtne, et kõik ebameeldivad uued maksud, maksutõusud korraga ühel õhtupoolikul või siis ka ööl ära arutada ja siis ei jõua ju kõiki neid nii detailselt arutada," sõnas ta.

Keskerakonna fraktsiooni liige Jaanus Karilaid ütles, et ööistung on parlamendi tavaline praktika ja ka selle käigus saab mitmeid olulisi küsimusi läbi arutada.

"See on koalitsiooni huvides, et me suudaksime oma hääli hoida ja siis ka õigetel hääletustel kohal olla. Ma arvan, et sellise koalitsiooni distsipliini ja tervise mõõtmiseks on see superkolmapäev väga vajalik. Seda enam, et me oleme varem saanud selliseid õppetunde, kus siin on läinud mõned jalutama ja mõni eelnõu on selle pärast ka välja kukkunud," selgitas Karilaid.

Opositsioon jälgib superkolmapäeval huviga juhti vahetanud Isamaa ja Res Publica Liidu seisukohti.

"Et härra [Helir-Valdor] Seeder on üheselt öelnud, et ühistuludeklaratsioonide taastamist ta toetab. Muuhulgas on ka see eelnõu kolmapäeval arutlusel," märkis reformierakondlane Holsmer.

Nii Holsmer kui Ammas ütlesid, et kolmapäevane istung võib määrata taktika järgnevateks istungiteks, mil olulised eelnõud tulevad teisele lugemisele.

"Kui on näha, et edaspidi koalitsioon opositsiooniga üldse ei arvesta, nagu see tõenäoline on, siis nende eelnõude teisel lugemisel võib küll tulla vajadus ka ennast maksma panna kõigi meetoditega opositsioonil," sõnas Ammas.

Kui opositsioon valib edaspidi venitamistaktika, tuleb arvestada uue ööistungiga.