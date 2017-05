ERR Moskvas: tuhanded linlased protestisid elumajade lammutamise vastu

Miitingu osalejate arv oli täna eriti tähtis. Paljud neist, kes tulid avaldama meelt, olid veendunud, et kui nende arv ületab 50 000, siis president Vladimir Putin keelab linnavalitsusel renoveerimise programmi elluviimise, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Protestijad ei usalda ei linnapead ega ka duumasaadikuid. Nende peamine nõudmine on, et jätku võim nende majad rahule.

"See seadus rikub kõiki norme, isegi neid tagasihoidlikke norme, mis täna on. Me oleme selle seaduse vastu, renoveerimisseaduse vastu. Ma tahame elada linnas, mida me armastame," selgitas moskvalane Kirill.

Protestijate viha teravik on suunatud Moskva linnapea Sergei Sobjanini vastu. Just tema pakkus presidendile välja idee lammutada 8000 viiekorruselist maja ja asustada elanikud ümber mitmekorruselistesse tornidesse.

"Moskva linnapea ütleb: „Ma lammutan pool linna, ma võtan teilt ära teie korterid, ma rikun omandiõigust, mis on kinnitatud põhiseaduses". Muidugi, see on poliitika, ja poliitiline vastutus on isiklikult linnapeal Sobjaninil! Ja ma arvan, et miitingu resolutsiooni on vaja panna nõudmine Sobjanini erruastumisest! Sobjanin erru!" kõneles Moskva linna Zjuzino munitsipaalrajooni saadik Konstantin Jankauskas.

Tundub, et linnavõimud on hakanud mõistma protesti ulatust.

"Linnavalitsus teeb juba järelandmisi. Sobjanini viimane avaldus kõlas nagu kompromiss. Ma olen veendunud, et niisugust inimeste arvu ignoreerida ei saa. Ja samuti olen ma veendunud, et pärast miitingut peaks linnavalitsus alla andma. Mis puudutab seaduseelnõu, siis see lükatakse tagasi," arvas politoloog Konstantin Kalatšov.

Politsei andmetel osales miitingul umbes 8000 inimest. Organisaatorid aga väidavad, et osalejaid oli üle 25 000.