Tillerson ei usu USA ja Venemaa suhete kiiresse paranemisse

USA välisminister Rex Tillerson avaldas pühapäevases usutluses arvamust, et ei usu USA ja Venemaa suhete kiiresse paranemisse, sest praegu on need kehvas seisus ja puudub vastastikune usaldus.

"Saab näha, kas me suudame neid parandada. Minevikku ei saa kustutada ega niiöelda puhtalt laualt alustada. Me alustame sellisest seisust, mis meil on," ütles Tillerson NBC intervjuus (Täismahus video on vaadatav SIIN.).

Tillersoni sõnul on selge, et Venemaa üritas eelmisel aastal mõjutada USA presidendivalimiste kampaaniat.

"Ei usu, et oleks mingit kahtlust selles, et Venemaa üritas meie valimisprotsessi mõjutada. On siiski ebaselge, kui palju sel mõju oli, kui üldse," lisas välisminister.