Saksamaa ja Itaalia tahavad EL-i missiooni Liibüa-Nigeri piirile

Euroopa Komisjonile 11. mail saadetud kirjas, mille koopia sai AFP pühapäeval, ütlesid Thomas de Maizière ja Marco Minniti, et nad on "veendunud, et me peate kõik tegema enamat", et "hoida ära seda, et sajad tuhanded inimesed riskiksid taas oma eluga Liibüas ja Vahemerel".

Aprilli keskpaiga seisuga on sel aastal üle Vahemere Itaaliasse saabunud ligi 42 500 migranti, neist 97 protsenti on tulnud Liibüa kaudu, märkisid ministrid kirjas.

Nad kutsusid paigutama Liibüa ja Nigeri piirile nii kiiresti kui võimalik EL-i missiooni.

Selleks, et sulgeda migrantide tee Nigerist Liibüasse, soovitasid ministrid piiriäärsetes kogukondades kaasa aidata arenguprogrammidele.

Samuti kutsusid nad andma Liibüa võimudele "tehnilist ja finantstoetust" võitluseks ebaseadusliku migratsiooniga, seda eriti ühispiiril Nigeriga.

Liibüal oli raskusi oma 5000 kilomeetri pikkuse lõunapiiri kontrolli all hoidmisega juba enne 2011. aasta ülestõusu, mil kukutati diktaator Muammar Gaddafi. Liibüal on seal ühispiir Sudaani, Tšaadi ja Nigeriga.