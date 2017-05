Põhja-Korea: katsetatud rakett oli uut tüüpi, võimeline kandma tuumarelva

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA teatas esmaspäeval, et nädalavahetusel katsetatud ballistiline rakett oli uut tüüpi tuumarelva kandmise võimekusega Hwasong-12.

KCNA andmetel jälgis katsetust riigi liider Kim Jong-un. "Kim Jong-un isiklikult viibis uue raketi katsetamisel. Katsetuse eesmärgiks oli uurida uuetüübilise raketi tehnilisi üksikasju ja omadusi," teatas uudisteagentuur.

Agentuuri informatsiooni kohaselt on Hwasong-12 võimeline kandma "suurt ja võimsat" tuumalõhkepead.

ÜRO Julgeolekunõukogu koguneb teisipäeval Põhja-Korea raketikatsetusega seoses erakorralisele istungile, mida nõudsid pühapäeval USA ja Jaapan.

Euroopa Liit ja NATO tegid varem päeval avalduse, milles märgiti, et Põhja-Korea pühapäevane ballistilise raketi katsetus on ohuks "rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule".

"See ja varasemad raketikatsetused on ohuks rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule ning suurendavad regioonis pingeid ajal, mil on vajadus deeskaleerimise järgi," ütles EL-i kõneisik Maja Kocijančić avalduses.

NATO kõneisik Oana Lungescu nimetas Põhja-Korea värsket raketikatsetust ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide uueks räigeks rikkumiseks, mis kätkeb "ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule".

Põhja-Korea korraldas pühapäeval ballistilise raketi katsetuse. Rakett tulistati välja riigi loodeosas asuvast Kusongi linnast kell 05.30 hommikul ja see lendas umbes 700 kilomeetrit, kukkudes Jaapani merre.

Valge Maja teatel kutsus president Donald Trump pärast katsetust üles sanktsioonide karmistamisele Pyongyangi vastu. Washingtoni avalduse järgi kukkus rakett Venemaa territooriumile nii lähedale, et presidendi arvates ei saa Moskva sellega rahul olla.

Vene kaitseministeeriumi hinnangul rakett Venemaale ohuks ei olnud. "Selle raketi tulistamine Vene Föderatsioonile mingit ohtu ei kujutanud," teatas ministeerium avalduses.

Põhja-Korea on möödunud aasta algusest saadik korraldanud kaks tuumakatsetust ja tulistanud välja üle tosina raketi. Režiimil on kavas välja arendada tuumalõhkepea, mis küüniks Ühendriikide mandriosani.