Keskerakond otsustas esmaspäeva hommikul, et partei Tallinna linnapea kandidaat sügisel toimuvatel kohalikel valimistel on Taavi Aas.

Aas täidab Tallinna linnapea kohuseid juba 2015. aasta septembrist, mil Harju maakohus kõrvaldas Edgar Savisaare ametist.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et Tallinnat saab hästi ja edukalt juhtida inimene, kes on linna arengusse panustanud, kel on kogemus ja usaldus. Ratas rõhutas, et Keskerakond on pealinnas võimul olnud 16 aastat ning saavutatud on põhjust hoida.

Aas on Keskerakonna liige alates 2002. aastast.