Ratas kutsub eesistumise ajal EL-i liidrid Tallinnasse digikonverentsile

Praeguseks on Eesti Päevalehele teadaolevalt kokku lepitud, et Tallinnas korraldatakse EL-i liidrite osalusega uut tüüpi kõrgetasemeline konverents ja Eesti tuntud eriala arvestades on see loomulikult digiteemaline.

Peaminister Jüri Ratas peaks kohtumise kutsete väljasaatmise ametlikult teatavaks tegema, kui esineb riigikogu ees kõnega Eesti eesistumise prioriteetidest.

EL-i liidrite Tallinna konverents toimub septembri viimastel või oktoobri esimestel päevadel ning valitsuse allikate teatel käib juba töö ettevalmistuste nimel ja sellise ürituse korraldamiseks on oma toetuse andnud ka Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk.

EL-i liidrite Tallinnasse kutsumiseks on tehtud kõva kulissidetagust tööd juba peaaegu aasta. See läks lahti pärast mullust Suurbritannia referendumit, mille tõttu Euroopas mõisteti, et liidul on vaja uusi sihte seada.